Ada’ya çifte tokat!

İran Teknik Direktörü Carlos Queiroz 24 saat içinde Büyük Britanya'yı sarstı! Maçtan önce İran'daki gösterileri soran BBC muhabirine "Neden Southgate'e, Afganistan'ı ve tüm kadınları yalnız bırakan İngiltere ve ABD'yi sormuyorsunuz?" cevabıyla gündeme oturan Queiroz, ikinci dersi yeşil sahalarda verdi. Mozambik asıllı Portekizli hoca, Galler'i 2-0 devirip Ada ekibinin hayallerini yıktı
İlk maçta İngiltere'ye 6-2yenilen İran, dün Galler'i90+8 ve 90+11'de bulduğugollerle devirirkenteknik direktörCarlos Queirozgündeme damga vurdu. Mozambikdoğumlu Portekizli Queiroz'a,maç öncesi İngiliz BBC muhabiriShaimaa Khalil "İran'dakiprotesto gösterileri içinne düşünüyorsunuz?" sorusunuyöneltti. 69 yaşındaki çalıştırıcıise buna kontra yaparak"Neden milli takımının teknikdirektörü Southgate'e'Afganistan'ı ve tümkadınları yalnız bırakanİngiltere ve ABDhakkında ne düşünüyorsun'diye sormuyorsunuz?"yanıtını verdi. Bu diyalog sosyalmedyada günün en çok konuşulan videosuolurken Queiroz dün de Galler'i deviripBüyük Britanya'ya ikinci mesajı yolladı. İran,90+8'de Rouzbeh Cheshmi ve 90+11'deRamin Rezaeian'ın golleri ile Dünya Kupasıtarihinde ilk kez bir Avrupa ülkesinimağlup etti. Maç sonu ise Portekizli teknikadam havalara atılan isimdi.
İLK KIRMIZI GALLER'I VURDU
Turnuvanın ilk kırmızı kartı Gallerkalecisi Wayne Hennessey'ye çıktı.86. dakikada Mehdi Taremi'yehareketi sonrasında deneyimlikaleci, VAR incelemesi ile birlikteoyundan atıldı. Maç sonu GarethBale'in üzüntüsü ise objektiflereböyle yansıdı. 1-0 - İran'ın ilk golünü atan Rouzbeh Cheshmi, ülkesinde Esteghlal forması giyiyor ve 500 binEuro'luk piyasa değerine sahip. 2-0 - İkinci golü kaydeden 32 yaşındaki savunmacı Rezaeian 450 binEuro piyasa değeriyle dikkat çekiyor ve İran'da Sepahan'da oynuyor.
FENERBAHÇE'DE OYNAMAK İSTERİM
Maçtan sonra TRT Spor'a Türkçe röportaj veren Türkmen asıllı İran'ın forveti Sardar Azmoun, şu mesajları verdi: ''Türkler'i çok seviyorum.Fenerbahçe'yi çok seviyorum veonlardan bana teklif vardı. İleridebir gün Fenerbahçe'de oynamak isterim." 27 yaşındaki oyuncu Almanya'nın Leverkusen takımında forma giyiyor.