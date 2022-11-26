Ada’ya çifte tokat!

İlk maçta İngiltere'yeyenilen İran, dün Galler'i90+8 ve 90+11'de bulduğugollerle devirirkenteknik direktörgündeme damga vurdu. Mozambikdoğumlu Portekizli Queiroz'a,maç öncesi İngiliz BBC muhabiriShaimaa Khalilsorusunuyöneltti. 69 yaşındaki çalıştırıcıise buna kontra yaparakyanıtını verdi. Bu diyalog sosyalmedyada günün en çok konuşulan videosuolurken Queiroz dün de Galler'i deviripBüyük Britanya'ya ikinci mesajı yolladı. İran,90+8'de Rouzbeh Cheshmi ve 90+11'deRamin Rezaeian'ın golleri ile Dünya KupasıtarihindeMaç sonu ise Portekizli teknikadam havalara atılan isimdi.İran'ın ilk golünü atan Rouzbeh Cheshmi, ülkesinde Esteghlal forması giyiyor vepiyasa değerine sahip.İkinci golü kaydeden 32 yaşındaki savunmacı Rezaeianpiyasa değeriyle dikkat çekiyor ve İran'da Sepahan'da oynuyor.Maçtan sonra TRT Spor'a Türkçe röportaj veren Türkmen asıllı İran'ın forveti Sardar Azmoun, şu mesajları verdi: '27 yaşındaki oyuncu Almanya'nın Leverkusen takımında forma giyiyor.