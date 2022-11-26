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Giriş Tarihi: 26.11.2022

Ada’ya çifte tokat!

SUAT UMURHAN
Ada’ya çifte tokat!

İran Teknik Direktörü Carlos Queiroz 24 saat içinde Büyük Britanya'yı sarstı! Maçtan önce İran'daki gösterileri soran BBC muhabirine "Neden Southgate'e, Afganistan'ı ve tüm kadınları yalnız bırakan İngiltere ve ABD'yi sormuyorsunuz?" cevabıyla gündeme oturan Queiroz, ikinci dersi yeşil sahalarda verdi. Mozambik asıllı Portekizli hoca, Galler'i 2-0 devirip Ada ekibinin hayallerini yıktı

İlk maçta İngiltere'ye 6-2 yenilen İran, dün Galler'i 90+8 ve 90+11'de bulduğu gollerle devirirken teknik direktör Carlos Queiroz gündeme damga vurdu. Mozambik doğumlu Portekizli Queiroz'a, maç öncesi İngiliz BBC muhabiri Shaimaa Khalil "İran'daki protesto gösterileri için ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti. 69 yaşındaki çalıştırıcı ise buna kontra yaparak "Neden milli takımının teknik direktörü Southgate'e 'Afganistan'ı ve tüm kadınları yalnız bırakan İngiltere ve ABD hakkında ne düşünüyorsun' diye sormuyorsunuz?" yanıtını verdi. Bu diyalog sosyal medyada günün en çok konuşulan videosu olurken Queiroz dün de Galler'i devirip Büyük Britanya'ya ikinci mesajı yolladı. İran, 90+8'de Rouzbeh Cheshmi ve 90+11'de Ramin Rezaeian'ın golleri ile Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir Avrupa ülkesini mağlup etti. Maç sonu ise Portekizli teknik adam havalara atılan isimdi.

İLK KIRMIZI GALLER'I VURDU
Turnuvanın ilk kırmızı kartı Galler kalecisi Wayne Hennessey'ye çıktı. 86. dakikada Mehdi Taremi'ye hareketi sonrasında deneyimli kaleci, VAR incelemesi ile birlikte oyundan atıldı. Maç sonu Gareth Bale'in üzüntüsü ise objektiflere böyle yansıdı.
1-0 - İran'ın ilk golünü atan Rouzbeh Cheshmi, ülkesinde Esteghlal forması giyiyor ve 500 bin Euro'luk piyasa değerine sahip.
2-0 - İkinci golü kaydeden 32 yaşındaki savunmacı Rezaeian 450 bin Euro piyasa değeriyle dikkat çekiyor ve İran'da Sepahan'da oynuyor.

FENERBAHÇE'DE OYNAMAK İSTERİM
Maçtan sonra TRT Spor'a Türkçe röportaj veren Türkmen asıllı İran'ın forveti Sardar Azmoun, şu mesajları verdi: ''Türkler'i çok seviyorum. Fenerbahçe'yi çok seviyorum ve onlardan bana teklif vardı. İleride bir gün Fenerbahçe'de oynamak isterim." 27 yaşındaki oyuncu Almanya'nın Leverkusen takımında forma giyiyor.

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