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Giriş Tarihi: 29.11.2022 21:20

İran ile ABD, B Grubu son maçında karşılaşıyor

İran ile ABD, B Grubu son maçında karşılaşıyor

2022 Dünya Kupası'nda İran ile ABD, B Grubu'ndaki son maçlarında karşılaşacak. Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İspanyol Antonio Mateu yönetecek.

Turnuvaya 6-2'lik İngiltere yenilgisiyle başlayan Carlos Queiroz yönetimindeki İran, ikinci maçında tamamen farklı bir görüntü ortaya koyarak Galler'i 2-0'lık skorla geçti.

İran Milli Takımı'nın maçlarına, futbolcuların ve taraftarların protestolara verdiği destek damga vururken, ABD mücadelesi iki ülke arasındaki gerilim nedeniyle daha dikkat çekici hale geldi.

Gruptaki İngiltere ve Galler maçlarından beraberlikle ayrılan ABD'nin tur için mutlaka galip gelmesi geliyor.

ABD karşısında alacağı galibiyet İran'a tarihinde ilk kez son 16 turu kapılarını açacak. Beraberlik halinde ise İngiltere-Galler maçının sonucu önem kazanacak. İran ve Galler'in grupta eksi 2 averajı var. Tur için Galler'in rakibini farklı mağlup etmesi gerekecek.

İLK 11'LER

İRAN: Beiranvand, Rezaeian, Hosseini, Pouraliganji, Mohammadi, Ezatolahi, Noorollahi, Hajsafi, Gholizadeh, Mehdi Taremi, Azmoun

ABD: Turner, Dest, Vickers, Ream, Robinson, Adams, McKennie, Musah, Timothy Weah, Pulisic, Sargent

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İran ile ABD, B Grubu son maçında karşılaşıyor
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