Dünya Kupası’nda Fransa ile Tunus karşı karşıya geliyor! İlk 11’ler belli oldu

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu'nda bugün son maçlar oynanıyor ve Tunus ile Fransa karşı karşıya geliyor. Turnuvanın favori takımlarından Fransa 2'de 2 yaptı ve 6 puanla lider durumda. 3'te 3 için sahaya çıkacak olan Fransızlar lider bir şekilde tur atlamak istiyor.

Diğer yandan iki maçta 1 puan toplayan Tunus'un gruptan ihtimali ise mucizelere kalmış durumda. Maç saat 18.00'da başlayacak. w