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Giriş Tarihi: 30.11.2022 16:58 Son Güncelleme: 30.11.2022 16:59

Dünya Kupası'nda Fransa ile Tunus karşı karşıya geliyor! İlk 11'ler belli oldu

Dünya Kupası’nda Fransa ile Tunus karşı karşıya geliyor! İlk 11’ler belli oldu

2022 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. D Grubu'nda son maçlar oynanıyor ve bugün Tunus ile Fransa karşı karşıya geliyor. Gruptan çıkmayı garantileyen Fransa 3'te 3 yapmak ve lider çıkmak istiyor. Tunus'un ise 1 puanı bulunuyor. Maç öncesi 11'ler belli oldu.

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu'nda bugün son maçlar oynanıyor ve Tunus ile Fransa karşı karşıya geliyor. Turnuvanın favori takımlarından Fransa 2'de 2 yaptı ve 6 puanla lider durumda. 3'te 3 için sahaya çıkacak olan Fransızlar lider bir şekilde tur atlamak istiyor.

Diğer yandan iki maçta 1 puan toplayan Tunus'un gruptan ihtimali ise mucizelere kalmış durumda. Maç saat 18.00'da başlayacak. w

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Tunus: Dahmen, Meriah, Ghandri, Talbi, Kechrida, Skhiri, Laidouni, Maaloul, Ben Slimene, Ben Romdhane, Khazri.

Fransa: Mandanda, Disasi, Varane, Konate, Camavinga, Tchouameni, Veretout, Fofana, Guendouzi, Coman, Kolo Muani.

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Dünya Kupası'nda Fransa ile Tunus karşı karşıya geliyor! İlk 11'ler belli oldu
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