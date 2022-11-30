Dünya Kupası’nda Fransa ile Tunus karşı karşıya geliyor! İlk 11’ler belli oldu

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu'nda bugün son maçlar oynanıyor ve Tunus ile Fransa karşı karşıya geliyor. Turnuvanın favori takımlarından Fransa 2'de 2 yaptı ve 6 puanla lider durumda. 3'te 3 için sahaya çıkacak olan Fransızlar lider bir şekilde tur atlamak istiyor.
Diğer yandan iki maçta 1 puan toplayan Tunus'un gruptan ihtimali ise mucizelere kalmış durumda. Maç saat 18.00'da başlayacak. w
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Tunus: Dahmen, Meriah, Ghandri, Talbi, Kechrida, Skhiri, Laidouni, Maaloul, Ben Slimene, Ben Romdhane, Khazri.
Fransa: Mandanda, Disasi, Varane, Konate, Camavinga, Tchouameni, Veretout, Fofana, Guendouzi, Coman, Kolo Muani.