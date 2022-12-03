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Giriş Tarihi: 3.12.2022

Murat Yakın’ın ekibi İsviçre bileti kaptı

Murat Yakın’ın ekibi İsviçre bileti kaptı
Dünya Kupası G Grubu'ndaki kritik maçta, Sırbistan ile İsviçre son 16 bileti için kapıştı. Bir dönem F.Bahçe'de forma giyen Türk asıllı Murat Yakın'ın öğrencileri, mücadeleyi 3-2 kazanıp 6 puanla Brezilya'nın ardından 2. olarak turladı. 20'de Shaqiri, İsviçre'yi 1-0 öne geçirdi. 6 dakika sonra Mitrovic ile skoru eşitleyen Sırbistan, 35'te ise Vlahovic'le üstünlüğü ele geçirdi. Savunma hatalarının dikkat çektiği maçta Embolo 44'te ağları bulunca ilk yarı 2-2 bitti. İsviçre, 48'de Freuler ile 3-2'lik avantajı yakaladı. Maçta başka gol olmayınca Murat Yakın'ın ekibi zafere uzandı. İsviçre'de G.Saray forması giyen Seferovic yedek bekledi.

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1994'teki turnuvadan bu yana ilk kez bir Dünya Kupası'nda hiçbir takım grupta oynadığı üç maçı da kazanamadı.

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Murat Yakın’ın ekibi İsviçre bileti kaptı
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