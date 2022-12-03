Murat Yakın’ın ekibi İsviçre bileti kaptı

Dünya Kupası G Grubu'ndaki kritik maçta, Sırbistan ile İsviçre son 16 bileti için kapıştı. Bir dönem F.Bahçe'de forma giyen Türk asıllı20'de Shaqiri, İsviçre'yi 1-0 öne geçirdi. 6 dakika sonra Mitrovic ile skoru eşitleyen Sırbistan, 35'te ise Vlahovic'le üstünlüğü ele geçirdi. Savunma hatalarının dikkat çektiği maçta Embolo 44'te ağları bulunca ilk yarı 2-2 bitti.Maçta başka gol olmayınca Murat Yakın'ın ekibi zafere uzandı.1994'teki turnuvadan bu yana ilk kez bir Dünya Kupası'nda hiçbir takım grupta oynadığı üç maçı da kazanamadı.