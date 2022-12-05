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Giriş Tarihi: 5.12.2022

Mane olan yoksa İngiltere kaçar!

Mane olan yoksa İngiltere kaçar!

Southgate’in öğrencileri, en önemli yıldızı Mane’den yoksun olarak son 16’ya kadar gelen Senegal’i farklı devirdi. İngiltere çeyrek finalde Fransa ile eşleşti

Tek dünya şampiyonluğunu 1966'da yaşayan İngiltere, hasretini bitirmek için Katar'da engelleri bir bir aşıyor. Southgate'in talebeleri, son 16'da Senegal'i 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve Fransa'nın rakibi oldu. Yıldızı Sadio Mane'den yoksun olarak kupada boy gösteren Senegal, maça tutuk başladı. İngiltere de istediği baskıyı bir türlü kuramazken ilk isabetli şutta gol geldi: Henderson, 38'de Bellingham'ın pasında topa penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşla ağları sarstı. 45'te de Harry Kane skoru 2-0'a getirdi. Teknik direktör Aliou Cisse ikinci devreye 3 oyuncu değişikliğiyle başlasa da çare olmadı. 57'de Saka, usta işi bir vuruşla fileleri havalandırarak tabelayı belirledi: 3-0.
Senegal de geleneği bitiremedi
DÜNYA Kupası'nda Afrika takımlarıyla oynadığı maçların hiçbirini kaybetmeyen İngiltere, bu geleneği sürdürdü. Afrika ekiplerine karşı 5 galibiyet, 3 beraberlik alan İngiltere; Tunus, Fas, Mısır, Cezayir, Kamerun ve Nijerya'nın ardından turnuvada ilk kez karşılaştığı Senegal'e de yenilmedi.

BİR GÖRÜŞ
Ömer ÜRÜNDÜL
Henderson çok iyiydi
İngiltere oyuna çok hırslı ve rakibini ciddiye alarak başladı. Buna karşılık Senegal de mücadeleci kimliğiyle alanları kapatarak oyunu tutmaya çalışıyordu. Bunda da uzun süre başarılı oldular. Rakibe pozisyon şansı vermezken tek bir pozisyona da kendileri girdi ama kaleci Pickford'ı geçemediler. Sonra İngiltere devrenin tamamlanmasına 7 dakika kala skor avantajı yakaladı. Bundan sonraki 20 dakika içinde İngiltere oyunu bitirdi. Önce devre sona ererken farkı 2'ye çıkardılar, bundan önce 2 de gol kaçırdılar... 57. dakikada da farkı 3'e yükselterek işi rölantiye aldılar. Senegal'in de artık yapabileceği bir şey yoktu. Oyun İngiltere'nin kontrolünde sona erdi. Ben en çok, attığı gol dışındaki oyunuyla da Henderson'ı beğendim. İngiltere-Fransa çeyrek finali, gerçekten önemli mücadeleye sahne olacak.

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Mane olan yoksa İngiltere kaçar!
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