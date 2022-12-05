Mane olan yoksa İngiltere kaçar!

Southgate’in öğrencileri, en önemli yıldızı Mane’den yoksun olarak son 16’ya kadar gelen Senegal’i farklı devirdi. İngiltere çeyrek finalde Fransa ile eşleşti
Tek dünya şampiyonluğunu 1966'da yaşayan İngiltere, hasretini bitirmek için Katar'da engelleri bir bir aşıyor. Southgate'in talebeleri, son 16'da Senegal'i 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve Fransa'nın rakibi oldu. Yıldızı Sadio Mane'den yoksun olarak kupada boy gösteren Senegal, maça tutuk başladı. İngiltere de istediği baskıyı bir türlü kuramazken ilk isabetli şutta gol geldi: Henderson, 38'deBellingham'ın pasında topa penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşla ağları sarstı. 45'te de Harry Kane skoru 2-0'a getirdi. Teknik direktör Aliou Cisse ikinci devreye 3 oyuncu değişikliğiyle başlasa da çare olmadı. 57'de Saka, usta işi birvuruşla fileleri havalandıraraktabelayıbelirledi: 3-0.
Senegal de geleneği bitiremedi DÜNYA Kupası'nda Afrika takımlarıyla oynadığı maçların hiçbirini kaybetmeyen İngiltere, bu geleneği sürdürdü. Afrika ekiplerine karşı 5 galibiyet, 3 beraberlik alan İngiltere; Tunus, Fas, Mısır,Cezayir, Kamerun veNijerya'nın ardından turnuvada ilk kez karşılaştığı Senegal'e de yenilmedi.
BİR GÖRÜŞ ÖmerÜRÜNDÜL
Henderson çok iyiydi İngiltere oyuna çok hırslı ve rakibini ciddiye alarak başladı. Buna karşılık Senegal de mücadeleci kimliğiyle alanları kapatarak oyunu tutmayaçalışıyordu. Bunda da uzun süre başarılı oldular. Rakibe pozisyon şansı vermezken tek bir pozisyona da kendileri girdi ama kaleci Pickford'ı geçemediler. Sonra İngiltere devrenin tamamlanmasına 7 dakika kala skor avantajı yakaladı. Bundan sonraki 20 dakika içinde İngiltere oyunu bitirdi. Önce devre sona ererken farkı 2'ye çıkardılar, bundan önce 2 de gol kaçırdılar... 57. dakikada da farkı 3'e yükselterek işi rölantiye aldılar. Senegal'in de artık yapabileceği bir şeyyoktu. Oyun İngiltere'nin kontrolünde sona erdi. Ben en çok, attığı gol dışındaki oyunuyla da Henderson'ı beğendim. İngiltere-Fransa çeyrek finali, gerçekten önemli mücadeleye sahne olacak.