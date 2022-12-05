Mane olan yoksa İngiltere kaçar!

Tek dünya şampiyonluğunu 1966'da yaşayan İngiltere, hasretini bitirmek için Katar'da engelleri bir bir aşıyor. Southgate'in talebeleri, son 16'da Senegal'i 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve Fransa'nın rakibi oldu. Yıldızı Sadio Mane'den yoksun olarak kupada boy gösteren Senegal, maça tutuk başladı. İngiltere de istediği baskıyı bir türlü kuramazken ilk isabetli şutta gol geldi:topa penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşla ağları sarstı. 45'te de Harry Kane skoru 2-0'a getirdi. Teknik direktör Aliou Cisse ikinci devreye 3 oyuncu değişikliğiyle başlasa da çare olmadı.Senegal de geleneği bitiremediKupası'nda Afrika takımlarıyla oynadığı maçların hiçbirini kaybetmeyen İngiltere, bu geleneği sürdürdü. Afrika ekiplerine karşı 5 galibiyet, 3 beraberlik alan İngiltere;ardından turnuvada ilk kez karşılaştığı Senegal'e de yenilmedi.BİR GÖRÜŞHenderson çok iyiydioyuna çok hırslı ve rakibini ciddiye alarak başladı. Buna karşılık Senegal de mücadeleci kimliğiyleBunda da uzun süre başarılı oldular. Rakibe pozisyon şansı vermezken tek bir pozisyona da kendileri girdi ama kaleciSonra İngiltere devrenin tamamlanmasına 7 dakika kala skor avantajı yakaladı. Bundan sonraki 20 dakika içinde İngiltere oyunu bitirdi. Önce devre sona ererken farkı 2'ye çıkardılar, bundan önce 2 de gol kaçırdılar... 57. dakikada da farkı 3'e yükselterek işi rölantiye aldılar.Oyun İngiltere'nin kontrolünde sona erdi. Ben en çok, attığı gol dışındaki oyunuyla da Henderson'ı beğendim. İngiltere-Fransa çeyrek finali, gerçekten önemli mücadeleye sahne olacak.