Süper Lig Puan Durumu Tablosu: TFF ile 23 Aralık Süper Lig Puan Durumu Sıralaması Nasıl? İşte 15. Hafta fikstürü ve puan durumu

TFF KULÜP LİSANS KURULU'NDAN 10 TAKIMA 3 PUAN SİLME CEZASI

TFF Kulüp Lisans Kurulu, eksikliklerini tamamlayamayan Yukatel Kayserispor, Altaş Denizlispor, Altay, Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor, Bayburt Özel İdare Spor, Baynet İnşaat Balıkesirspor, Menemen Futbol Kulübü, Serik Belediyespor ve Somaspor'a 3 puan silme cezası verdi.



TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1'inci Lig ve TFF 2'nci Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi. İncelemeler neticesinde kurul; Spor Toto Süper Lig'den; Atakaş Hatayspor, Bitexen Giresunspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Hangikredi Ümraniyespor, MKE Ankaragücü ve Vavacars Fatih Karagümrük, Spor Toto 1'inci Lig'den; Altınordu, Beyçimento Bandırmaspor, Dyorex Boluspor, Gençlerbirliği, Pendikspor Futbol, Sakaryaspor ve Tuzlaspor, TFF 2'nci Lig'den; Adıyaman Futbol Kulübü, Amed Sportif Faaliyetler, Ankaraspor, Bitexen Van Spor FK, Bursaspor, Çorum FK, Diyarbekir Spor, Eşin Group Nazilli Belediyespor, Etimesgut Belediyespor, GMG Kastamonuspor, Hes İlaç Afyonspor, İnegölspor, Pazarspor, Tarsus İdman Yurdu, Teco Karacabey Belediye Spor ve Zonguldak Kömürspor kulüplerine Ulusal Lisans verdi.