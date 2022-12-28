Son dakika Galatasaray haberleri: Dursun Özbek’ten flaş transfer açıklaması! ’Devre arasında...’

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasının imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sarı-kırmızılıların başkanı, transferle ilgili flaş ifadeler kullandı.

İşte Özbek'in açıklamaları;

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Galatasaray için çok önem verdiğimiz bir dönem. Çünkü Galatasaray'ın isminin anıldığı her yerde zirvede olmaktan bahsederiz. Tüm Galatasaraylıların Cumhuriyetimizin 100. yılını şu andan itibaren kutluyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bu Cumhuriyet'in en büyük savunucusu olan Galatasaray Kulübünün üyesi olarak mutlu ve şampiyonluklarla dolu bir yıl diliyorum.

"CEMAL ÖZGÖRKEY GÖREVİNİN BAŞINDA"

Cemal Özgörkey'in abisiyim. Beraber seçime girdik ve başarılı olduk. Çıkan haberlerin ne anlama geldiğini anlamakta zorlanıyorum. Cemal kardeşim görevinin başında. Naklen yayın 500 Milyon'dan 150 Milyon'a gelmiş. Daralma, küçülme var. Daha geniş bir sponsorluk komitesi kurmak istiyoruz. Galatasaray'ı seven herkese kapımız açık. Bu sponsorluk komitesinin çalışmalarını yapmak için yeni bir kuruluş. Herkesi davet ettim. Ben de komitenin içerisindeyim. Komitenin yürütme işi Niyazi Yelkencioğlu'nda. Bu görevi ona verdim. "Cemal Bey'i görevden aldı" haberleri asılsız. Bu açıklamayı çok net yaptığımı düşünüyorum. Cemal Bey'in öncelikli görevleri, Columbus Projesi hala devam ediyor.

"GOMIS, G.SARAY'A ÇOK DESTEK OLDU"

Bafetimbi Gomis'in performansını yorumlamaya ihtiyaç var mı? Bilmiyorum. Son maçtaki performansını çok önemli buluyorum. Galatasaray'a çok katkı verdi. Galatasaray Spor Kulübü'ne çok yakışan ve her şeyini veren bir sporcu. Sportif anlamda da Galatasaray çok destek oldu. İnşallah bu sezon büyük hizmetleri olacak. Sezon sonu değerlendirme yaparız.

"EKSİKLERİ GİDERECEĞİZ"

Ara transfer dönemine çok dikkat edilmeli. Bazı eksiklerimiz var. Hocamızın vereceği raporla, yönetim kurulu olarak finansal matematiğini yaparak, transferleri yapacağız. Detayları vermek istemiyoruz. Çok ciddi bir transfer çalışması içerisindeyiz. İki yönüyle... Çok dikkat etmemiz gereken finansal yapı var, buna dikkat ederek gereken eksikleri gidereceğiz.

"TESİS ANLAMINDA EKSİKLERİMİZ VAR"

Tesis anlamında eksiklerimiz var. Yönetim olarak bu eksiklerin farkındayız. Tesis hamlesi yapmak için bir misyon edindik. Özellikle salon sporlarını bir merkezde toplamak istiyoruz, dağılmış bir haldeyiz. Çok yakında yapacağımız lansmanla, salon sporlarını bir yerde toplayacağız. Yelkenle ilgili güneyde takip ettiğimiz iki yer var. Devletten bu alanları bulduk, kiralamak için konuşuyoruz. İnşallah yakında bitireceğiz. En son tesisleşme hamlesi 45 sene önce yapılmış! 45 senedir de bir şey yapılmamış. Bunu kabul etmiyoruz. Biz başlatıyoruz ve bizden sonra gelenlerin de devam ettirmesinin en büyük takipçisi olacağız.

"TRANSFER İKİ YÖNLÜ"

Transfer iki yönlü; gelenler oluyor, gidenler oluyor. "Şu gelecek, bu gidecek" demek şu dönemde doğru olmaz. Eksiği olanlar gider. İhtiyaç olanlar, gelir. Yüz yıldır bu transfer işi böyle. Galatasaraylılar endişe etmesin. Eksiğimizin de fazlalığımızın da farkındayız. Çok sıkı takip ediyoruz. Erden Timur bir an bile ilgisini Florya'dan kesmiyor. Transfer dönemi açılacak, hareketlerimiz ve ne yapacağımız net olarak gözükecek.