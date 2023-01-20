Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manchester City, Tottenham'ı ikinci yarıda devirdi! Mahrez sahneye çıktı...
Giriş Tarihi: 20.1.2023 09:01 Son Güncelleme: 20.1.2023 09:19

Manchester City, Tottenham'ı ikinci yarıda devirdi! Mahrez sahneye çıktı...

AA
Manchester City, Tottenham’ı ikinci yarıda devirdi! Mahrez sahneye çıktı...

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, 2-0 geriye düştüğü maçta Tottenham'ı 4-2 mağlup etti. Pep Guardiola'nın öğrencileri 2-0 geriye düştüğü maçtan galip ayrılmayı bildi. City'nin gollerini Alvarez, Haaland ve Mahrez (2) kaydetti.

Premier Lig'de zirve mücadelesinde heyecan devam ediyor. Etihad Stadı'nda Tottenham'ı ağırlayan Manchester City, 44. dakikada Dejan Kulusevski ve 45+2. dakikada Emerson'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 geride kapadı.

İkinci yarıya 51. dakikada Julian Alvarez ve 54. dakikada Erling Haaland'ın golleriyle başlayan ev sahibi ekip, 63 ve 90. dakikalarda Riyad Mahrez'in golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City bu galibiyetle puanını 42'ye çıkarırken, Tottenham 33 puanda kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Bolton'un skandal sözlerine tepki: O günler geride kaldı
Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u son düzlükte yıktı! Kanarya, Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde…
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den yeni açıklama! EYT yasası ne zaman Meclis'e gelecek?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Arap Süleyman'ın arazisine 700 mirasçı! Değeri tam 5 milyar
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Çözüm olası
Zamlı maaşlar hesaplara yatıyor
Son dakika | Bakan Bozdağ'dan seçim yasası açıklaması: Değişiklikler aynen uygulanacaktır
Pegasus'a ait uçak Trabzon’da pisten çıkmıştı! Pilotu yardımcısını suçladı
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Ocak 2023 TCMB faiz kararı sonrası döviz kurları ve altın ne kadar oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Manchester City, Tottenham'ı ikinci yarıda devirdi! Mahrez sahneye çıktı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA