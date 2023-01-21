Kerem Aktürkoğlu'ndan galibiyet itirafı! "Icardi’ye söz vermiştim"

"TAKIM OLARAK BÜTÜNLEŞTİK"

Takımda arkadaşlık ortamının üst seviyede olduğunu aktaran 24 yaşındaki oyuncu, "Biz gerçekten takım olarak bütünleştik. Icardi, dünya yıldızı. Altyapıdan gelen Baran'ı, altyapıdan gelen bir futbolcu olarak görmüyor. Mertens de öyle. Herkes, herkesi Galatasaray'a katkı sağlayabilecek bir futbolcu olarak görüyor. En büyük katkı da böyle geliyor. Herkes birbirini sahipleniyor" şeklinde konuştu.

"ICARDI'YE SÖZ VERMİŞTİM"

Mauro Icardi ile çok güzel bir uyum yakaladıklarını aktaran Aktürkoğlu, "Ona söz vermiştim, sana asist yapacağım diye. İki maçtır o bana yapıyordu. Ben de üzerimdeki yükü attım, ona asist yaptım. Gerçekten çok büyük bir dünya yıldızı. Onunla oynamak rahatlatıyor beni. Güzel bir uyum yakaladık. İnşallah sonu şampiyonluklar olur" diyerek sözlerini noktaladı.