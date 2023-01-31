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Giriş Tarihi: 31.1.2023 15:32

MANU'da Christian Eriksen şoku!

AA
MANU’da Christian Eriksen şoku!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın Danimarkalı futbolcusu Christian Eriksen, sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Manchester United Kulübü, 28 Ocak'ta Reading'i 3-1 yendikleri İngiltere Federasyon Kupası 4. tur maçında ayak bileğinden sakatlanan Eriksen'in nisan sonu veya mayıs başına kadar forma giyemeyeceğini duyurdu.

Reading maçında Andy Carroll'ın sert müdahalesinin ardından sakatlanan 30 yaşındaki futbolcu, 57. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Sezon başında transfer olduğu Manchester United'da ilk 11'in değişmez isimlerinden biri haline gelen tecrübeli orta saha oyuncusu, tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 2 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

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MANU'da Christian Eriksen şoku!
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