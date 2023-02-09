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Giriş Tarihi: 9.2.2023 09:05

Tüm spor kulüpleri bağış kampanyasına katılarak tek yürek oldu! 46 milyon...

SPOR SERVİSİ
Tüm spor kulüpleri bağış kampanyasına katılarak tek yürek oldu! 46 milyon...

Kahramanmaraş merkezüssü olmakla birlite 10 bölgede meydana gelen 7.7'lik depremin yaralarını sarmak için çalışmalar devam ediyor. Bu zorlu süreci en hafif şekilde atlatmak için tüm spor camiasıda tek yürek olarak yardım kampanyaları başlattı. Dün Riva'dan A Spor özel yayınına katılan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "AFAD'a 20 milyon TL bağışta bulunduk ve futbolun paydaşlarına davet çağrısı yaptık. Bu çağrı karşılık buldu ve kampanya 46 milyona ulaştı."

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riva'dan A Spor özel yayınına katılarak, merkezüssü Kahramanmaraş olan ve 10 bölgede etkili olan deprem için önemli açıklamalarda bulundu.

Yaşanan deprem felaketi sonrası bir kriz masası oluşturduklarını anlatan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 20 milyon TL ile başlattıkları yardım kampanyasına büyük destek olduğunu belirtip şunları söyledi: "AFAD'a 20 milyon TL bağışta bulunduk ve futbolun paydaşlarına davet çağrısı yaptık. Bu çağrıya karşılık buldu. Başta bazı kulüplerimiz, yurt dışındaki milli oyuncularımız, Türkiye'de oynayan futbolcularımız kampanyaya katıldılar. Şu anda rakamı 40 milyon TL'ye çıkardılar. Ayrıca UEFA, fonundan 6 milyon TL'lik bir bölümü buraya aktaracak. FIFA Başkanı İnfantino ile de temas halindeyiz. Onları da bu kampanyaya dahil edeceğiz. Yerli yabancı futbolcularımızı kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Beraber sevinip beraber üzülen insanların acımızı paylaşması önemli."

TABLOYA GÖRE HAREKET EDECEĞİZ
TFF Başkanı Büyükekşi, futbolla ilgili detayları da anlattı: "FIFA'dan yüzyılın en büyük felaketinde transfer penceresini uzatmasını istedik. 10 gün açık tutacaklarını söylediler. Bölge müdürlüklerimize futbolun paydaşları ulaşıp sorunlarını, problemlerini söyleyebilirler. Hatayspor'un futbolcuları İstanbul'a geldi. Onlara tesislerimizi açmak istedik. Gaziantep'ten kadın futbol takımını şu an Riva'da misafir ediyoruz. Kulüpler Birliği ile bugün toplantı yapacağız. Pazartesi veya salı günü ortaya çıkan tabloya göre hareket edeceğiz."

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Tüm spor kulüpleri bağış kampanyasına katılarak tek yürek oldu! 46 milyon...
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