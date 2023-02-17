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Giriş Tarihi: 17.2.2023 22:48 Son Güncelleme: 17.2.2023 22:49

Bahattin Sofuoğlu kaskını 31 bin avroya sattı! Geliri AFAD'a bağışladığını açıkladı...

AA
Bahattin Sofuoğlu kaskını 31 bin avroya sattı! Geliri AFAD’a bağışladığını açıkladı...

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu'nun "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören vatandaşlara yardım için açık artırıma çıkardığı kaskı 31 bin avroya satıldı.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu'nun "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören vatandaşlara yardım için açık artırıma çıkardığı kaskı 31 bin avroya satıldı.

Milli sporcu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, açık artırıma çıkardığı kaskının depremzedeler için satın alındığını belirterek, "Deprem bölgesinde kullanılmak üzere satışa çıkardığım imzalı şampiyonluk kaskımı İbrahim Kaya açık arttırmada 31 bin avro teklifi ile satın aldı. Geliri AFAD'a bağışladım. Vesile olduğu için kendisine ve teklif veren herkese teşekkür ederim. Tek yürek Türkiye." ifadelerini kullandı.

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Bahattin Sofuoğlu kaskını 31 bin avroya sattı! Geliri AFAD'a bağışladığını açıkladı...
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