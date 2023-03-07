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Giriş Tarihi: 7.3.2023 22:44

AZ Alkmaar, deplasmanda Lazio'yu mağlup etti

AA
AZ Alkmaar, deplasmanda Lazio’yu mağlup etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında AZ Alkmaar, deplasmanda Lazio'yu 2-1 yendi.

Turnuvanın son 16 rövanş turu, İtalya temsilcisi Lazio ile Hollanda'nın AZ Alkmaar takımı arasında Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçla başladı.

Ev sahibi ekibin 18. dakikada Pedro Rodriguez'in golüyle 1-0 öne geçtiği mücadelede, AZ Alkmaar, 45. dakikada Vangelis Pavlidis'in ağları sarsmasıyla beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Hollanda temsilcisi, 62. dakikada Milos Kerkez ile fileleri tekrar havalandırdı ve geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.

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AZ Alkmaar, deplasmanda Lazio'yu mağlup etti
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