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Giriş Tarihi: 7.3.2023 14:01 Son Güncelleme: 7.3.2023 14:08

Juventus'ta Moise Kean'in cezası beli oldu! Roma maçında 40 saniyede kırmızı kart görmüştü...

Juventus’ta Moise Kean’in cezası beli oldu! Roma maçında 40 saniyede kırmızı kart görmüştü...

Juventus'un 23 yaşındaki genç forvet oyuncusu Roma mücadelesinde oyuna girdikten 40 saniye sonra kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi. İtalyan oyuncuya Juventus tarafından 25 bin Euro para cezası verildiği aktarıldı.

Serie A'da 25. haftada Juventus evinde Roma'yı ağırladı. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Roma adına golü 53. dakikada Mancini kaydetti. Bu sonuçla beraber Roma, 47 puanla 4. sırada yer alırken Juventus haftayı 35 puanla 7. sırada tamamladı. İtalyan oyuncu Moise Kean, oyuna girdikten 40 saniye sonra kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

25 BİN EURO CEZA
La Gazetta Dello Sport'un yaptığı habere göre; İtalyan oyuncuya Juventus tarafından 25 bin Euro para cezası verildiği aktarıldı. Bu sezon 30 resmi karşılaşmada görev alan Kean, 30 maçta 7 gollük katkıda bulundu

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Juventus'ta Moise Kean'in cezası beli oldu! Roma maçında 40 saniyede kırmızı kart görmüştü...
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