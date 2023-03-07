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Giriş Tarihi: 7.3.2023 12:05

Stefan Kuntz'dan Arda Güler sözleri! Türkiye’nin, Türk futbolunun bir değeri"

Stefan Kuntz’dan Arda Güler sözleri! Türkiye’nin, Türk futbolunun bir değeri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Arda Güler, gösterdiği performansla birçok kulübün radarına girmeyi başarırken, A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için açıklamalarda bulundu. Genç futbolcudan övgüyle bahseden Kuntz, "Arda Güler bizim için bir cevher! Türkiye’nin, Türk futbolunun bir değeri" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Fenerbahçeli genç yıldızı hem övdü, hem kendisiyle ilgili esprili bir kıyas yaptı hem de uyarılarda bulundu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA EURO 2024 elemelerinde 25 Mart'ta Ermenistan, 28 Mart'ta Hırvatistan ile oynayacağımız maçlar öncesi yoğun bir görüşme trafiğine girdi.

Ay yıldızlı ekibimize futbolcu gönderen takımlarla ve teknik adamlarla görüşen, futbolcularla da bir araya gelen deneyimli teknik adam kritik maçlar öncesinde Hürriyet'e konuştu.

İŞTE KUNTZ'UN AÇIKLAMALARI;

"Arda Güler bizim için bir cevher! Türkiye'nin, Türk futbolunun bir değeri. Sizler Türk basını olarak şunu benden çok daha iyi biliyorsunuz. Geçmişte de Arda'ya gösterilen ilgi başka futbolculara da verildi. Ve bu ilgi sonucunda bazı oyuncularımız erken transferler yaptılar, yanlış kararlar verdiler. Ya da bunun altında ezilip futbol hayatlarını zor sürdürdüler. Futbol içinde fazla rol almadılar. Beklenen başarıyı gösteremediler."

"Almanya ile kıyaslarsak yine sabır konusuna geleceğiz. Kai Havertz, U21 oyuncusu olmadan U19'dan A takıma çıkan tek oyuncu. Ama A Milli Takım için oynamadan önce 60 tane Bundesliga maçına çıktı Havertz. Avrupa Ligleri de dahil olan bir atmosferde."

"Bizim şu anda bahsettiğimiz genç oyuncumuzun Fenerbahçe'de daha 90 dakika oynamadığı süreler hakkında konuşuyoruz. Arda bizim değerimiz. Türkiye'nin, Türk futbolunun değeri... Bizim ona kendini geliştirebilecek, en güzel ortamı sağlamamız gerekli."

"Arda'nın Türk futboluna vuracağı damga, sağlayacağı katkı, verecekleri yarın ya da 6 ay sonra deği!l Doğru geliştirilirse 2-3 yıl sonra asıl aşamasını kaydedip Türk futboluna değer katabilecek."

"Kulüplerin, yetkililerin daha dikkatli, uzun vadeli, sabırlı kararlar vermesi ve kamuoyunun da bunun bilincinde olması önemli. Biraz daha gönül isterdi ama fiziksel yapısı daha güçlü olsun. (Gülerek) Onun yeteneğinin ancak % 10'u bende vardı."

"Tabii ki sayın Jesus ile Arda üzerine de konuştuk. Arda ile birlikte diğer potansiyel A Milli Takım oyucularımız hakkında da bilgi aldık. Kulüpler içinde verilen kararlar, yapılanma, kulübün içindedir."

Dünya Kupası yorumu: "Şu an mevcut oyuncularımızı göz önünde tutarsak kesinlikle, çok net Avrupa Şampiyonası'na gidecek kalitede olduklarını söyleyebilirim. EURO 2024'de olacağız. Diyelim ki elemelerde yüzde 2 motivasyon eksikliğim oldu ise, emin olun Dünya Kupası'nı izlerken o yüzde 2'yi misli misli doldurdum. Ve ben kesinlikle Türkiye ile bir Dünya Kupası'na gitmek istiyorum."

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Stefan Kuntz'dan Arda Güler sözleri! Türkiye’nin, Türk futbolunun bir değeri"
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