Siyah-beyazlıların golcü futbolcusu Cenk Tosun'un son günlerde adı Chicago Fire ile anılıyor. ABD ekibinin milli oyuncuya ilgisi olduğu belirtilirken, henüz resmi bir teklifle ne Cenk'in ne de Beşiktaş'ın kapısı çalındı. 2.5 milyon dolar yıllık ücret teklifinin kendisine gelmesi halinde bunu değerlendirmeyi düşünen Tosun Paşa'ya, siyah beyazlı kulübün yapacağı öneri de belli oldu.



2 YIL EKSTRA SÖZLEŞME



31 yaşındaki futbolcu, 3 gole daha katkı sağladığı takdirde sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak ve maaşı da 10 milyon TL'den 18 milyon TL'ye çıkacak. Ancak Beşiktaş yönetimi, tecrübeli isme ekstra iki yıl daha kontrat teklifi götürecek. Bu mukavelede ise Cenk'e opsiyonun üzerine 5 milyon TL daha önerilecek. Milli futbolcuya ABD'den teklif gelmemesi durumunda Beşiktaş ile 2 yıl daha ekstra kontrat yapması bekleniyor.