Son dakika Galatasaray haberleri: Zorbay Küçük için verdi veriştirdi! Okan Buruk Konyaspor maçı sonrası hakeme isyan etti…

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki ev sahibi ekip 2-1'lik skorla galip geldi.
Galatasaray, Milot Rashica ile 31. dakikada öne geçerken, Konyaspor bu gole 62. dakikada Soner Dikmen ile karşılık verdi.
Konyaspor, uzatma dakikalarında Oğulcan Ülgün ile bir gol daha bularak karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından maçın hakemi Zorbay Küçük'e sert tepki gösterdi. İşte o açıklamalar…
Konyaspor'u tebrik ederim. 1-0 öne geçtikten sonra rakibe çok şans vermedik. İkinci yarı beklediğimiz gibi geçti.
Devre arası ikinci golü bulmamız gerektiğini söyledim. Pozisyon bulduk ama atamadık. 1-1'den sonra yaptığımız hamleler de rakibe pozisyonlar sağladı. Acele ettik, kötü paslar attık.
İki forvet varken, kenarlara inme şansımız varken, yan ortalarla forvetlerimize top getirmeliydik. Son bölümde kopmalar oldu. Elimizde olan bir maçı kaybettik. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz, yaşayacağız.
9 puan önde girdik ama şimdi rakibimizin maçına bakacağız. Kafamızı kaldırıp, nasıl 14 maç kazandıysak, aynı performansı göstermeye çalışacağız.
Üzüntülüyüz, fazla söylenecek söz yok. İyi bir takımız, aradan sonra toparlanacağız.
"İKİ KIRMIZI KART VERMEDİ"
İlk yarı iki tane kırmızı kart pozisyonu vardı, Leo Dubois'in ayağına basılması... Ahmet Oğuz'un Raschica'yı arkadan çekmesi. Zorbay Küçük'ün göstermediği iki kırmızı kartla maça etkisi vardı.
Mertens'in hücumda oyunu yönetmesi çok önemli. Yokluğu iki maçta da ortaya çıktı. Oynayan oyuncuların da performansı daha iyi olabilirdi.
Rashica en iyilerden biriydi. Daha sonra Zaniolo'yu oraya, Milot'u sağa aldık. Daha iyisini yapabilecek gücümüz vardı. Son bölümdeki oyun bize yakışmadı.