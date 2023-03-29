Beşiktaş’tan sürpriz transfer hamlesi! Moise Kean...

Milli maçlar nedeniyle verilen arada, Avrupa transfer piyasası da hareketlendi. Türk takımlarıyla ilgili haberlerin de ardı arkası kesilmiyor.

Juventus'un 23 yaşındaki İtalyan golcü Moise Kean'i satmaya karar vermesi durumunda, potansiyel olarak ilgilenebilecek bazı takımların olduğu ifade edildi.

Bu takımlar arasında Süper Lig'den Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte Ligue 1'den Lyon ve Rennes olduğu iddia edildi. Juventus kulübünün ise oyuncuyla ilgili son kararını sezon sonunda vereceği öğrenildi. (fotoMaç)