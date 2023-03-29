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Giriş Tarihi: 29.3.2023 10:44

Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Moise Kean...

Beşiktaş’tan sürpriz transfer hamlesi! Moise Kean...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde lige devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekip, bu hafta zorlu Fenerbahçe maçına hazırlanırken, bir yandan da yeni sezon içn transfer çalışmalarına devam ediyor. Gelecek sezonun golcü planlamasını yapan siyah beyazlılarda son olarak gündeme Juventus'un satış listesindeki Moise Kean geldi

Milli maçlar nedeniyle verilen arada, Avrupa transfer piyasası da hareketlendi. Türk takımlarıyla ilgili haberlerin de ardı arkası kesilmiyor.

Juventus'un 23 yaşındaki İtalyan golcü Moise Kean'i satmaya karar vermesi durumunda, potansiyel olarak ilgilenebilecek bazı takımların olduğu ifade edildi.

Bu takımlar arasında Süper Lig'den Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte Ligue 1'den Lyon ve Rennes olduğu iddia edildi. Juventus kulübünün ise oyuncuyla ilgili son kararını sezon sonunda vereceği öğrenildi. (fotoMaç)

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Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Moise Kean...
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