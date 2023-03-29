Lionel Messi yıldızlaştı, Arjantin farklı kazandı!

Dünya Şampiyonu Arjantin, hazırlık maçında Karayip ülkesi Curaçao'yla hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Unico Madre de Ciudades Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Arjantin 7-0 kazandı.

Lionel Messi mücadeleye damgasını vurdu. Yıldız isim 20, 33 ve 37. dakikalarda attığı gollerle Arjantin formasıyla hat-trick yaptı ve toplamda 102 gole ulaşmayı başardı. Arjantin'e galibiyeti getiren diğer goller ise 23. dakikada Nico Gonzalez, 35. dakikada Enzo Fernandez, 78. dakikada Di Maria ve 87. dakikada Montiel kaydetti.

Messi ayrıca Enzo Fernandez'in golünde de asist yaparak maça damgasını vurdu. (Milliyet)