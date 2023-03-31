Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Pep Guardiola'dan depremzedeler için yardım çağrısı!
Giriş Tarihi: 31.3.2023 12:45

Pep Guardiola'dan depremzedeler için yardım çağrısı!

AA
Pep Guardiola’dan depremzedeler için yardım çağrısı!

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde zarar görenler için yardım çağrısında bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonunun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Guardiola'nın yardım çağrısı yer aldı. Paylaşımda, başlatılan "Omuz Omuza" kampanyasına değinilerek, "Hepimiz bir ağacın farklı dallarıyız. Kökümüz bir, suyumuz bir, güneşimiz bir. 1 Mart'ta omuz omuza verdik. Ancak depremzedelerimizin ihtiyaçları devam ediyor. http://omuzomuza.org'a girin, bağış yapın ya da DESTEK yazın, 8332'ye SMS gönderin." ifadeleri kullanıldı.

Guardiola ise paylaşılan videoda, "Manchester City adına Türkiye ve Suriye'de yaşanan trajedi için yardım göndermek istiyoruz. Lütfen bağışlayabileceğiniz herhangi bir şey varsa bağışlayın. Biz, Manchester City adına yapacağız. Umarım herkes aynısını yapabilir." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Karadeniz gazında sona gelindi! İşte evlerde kullanılacağı tarih
SON DAKİKA | EYT sürecini hızlandıracak adım: SGK çalışanları için fazla mesai ücreti kararı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA HABERİ: MGK sonrası yayınlanan bildiride kritik mesajlar! Terörle mücadelede kararlılık vurgusu
Son dakika: BOTAŞ duyurdu: Doğal gaza yeni indirim!
Dağ nerede, fare nasıl?
Çukurova’nın rüyası gerçek oluyor
Fatih Portakal YSK'yı hedef aldı! " Ahmet Yener YSK Başkanı: Bu ismi unutmayın"
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz'den skandal KHK'lılar itirafı: Onlara ihtiyacımız var
İrade kimde Koray Bey?
ARKADAŞINA GÖNDER
Pep Guardiola'dan depremzedeler için yardım çağrısı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA