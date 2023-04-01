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Giriş Tarihi: 2.4.2023 00:45

Juventus'a Hellas Verona karşısında galibiyet için tek gol yetti

AA
Juventus’a Hellas Verona karşısında galibiyet için tek gol yetti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında Juventus, konuk ettiği Hellas Verona'yı 1-0 yendi. Juventus bu galibiyetle birlikte puanını 44'e yükseltirken, Verona ise 19 puanda kaldı.

Ligde sezon ortasında aldığı puan silme cezası nedeniyle orta sıralara gerileyen buna karşın puan tablosunda gelecek sezon Avrupa kupalarına katılabilecek bir konumda olmayı hedefleyen Juventus, küme düşme potasındaki Hellas Verona'yı ağırladı.

Torino'daki Allianz Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maçın ikinci yarısında, Moise Kean'in 55. dakikada attığı golle ev sahibi takım sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Juventus, Serie A'da üst üste 3. maçını kazanarak puanını 44'e çıkarttı ve 47 puanlı maç eksiği bulunan 6. sıradaki Roma'nın hemen arkasında yer aldı.

Adı futbolcu transferlerine yönelik mali usulsüzlük soruşturmasına karıştığı için sezon ortasında İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) aldığı 15 puan silme cezasıyla zirveden geriye düşen Juventus, bu akşamki galibiyetle yeniden üst sıralara yaklaştı.

Bu arada, siyah-beyazlı takım, ligde oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet aldı ve sadece 1 yenilgi yaşadı. Hellas Verona ise haftayı puansız kapattı ve 19 puanla 18. sırada kaldı. Hellas Verona ligde son 6 maçını kazanamadı.

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Juventus'a Hellas Verona karşısında galibiyet için tek gol yetti
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