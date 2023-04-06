Halil İbrahim Pehlivan: Hedefimiz direkt olarak Süper Lig’e çıkmak

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında 9 Nisan Pazar günü saat 20.30'da Eyüp Stadı'nda oynayacağı Erzurumspor maçının hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürüyor.

Antrenman öncesinde başarılı genç futbolcu Halil İbrahim Pehlivan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Pehlivan, "Öncelikle Rizespor'a geldiğim için çok mutluyum. Çok güzel çok büyük bir camiaya denk geldiğimi düşünüyorum. Hedefimiz direkt olarak Süper Lig'e çıkmak. Bir önceki maçtan bahsedersek aslında genel olarak iyi oynadığımız bir maçta kazanamadık. Çok büyük bir fırsatı kaçırdığımızı düşünmüyorum. Hala bütün ipler bizim elimizde önümüzde 8 tane maçımız var hepsini kazandığımız taktirde hiç kimseye hiçbir rakibe bakmadan otomatik olarak Süper Lig'e çıkacağız. Önümüzde de zorlu bir Erzurum deplasmanı var. İstanbul'da oynayacağız ama bizim için deplasman. Zor bir maç olacak. Sonuçta hiçbir maç kolay değil. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız, kazanacağımızı düşünüyorum. Artık puan kaybına tahammülümüz yok. İnşallah hem güzel oyun hem güzel skorla 3 puanı alıp emin adımlarla ilerleriz. Rakiplerimiz de iyi yatırım yaptılar tabii, onlar da Süper Lig için güzel yatırımlar yaptılar ama zor bir lig olacağını düşünüyorum. Sonuna kadar bütün takımların kovalayacağını düşünüyorum. Ama fikstüre baktığımız zaman avantajlı olarak görünüyoruz biz çünkü bir maç eksiğimiz var. Rakiplerimize de oynuyoruz. Çok zor bir sezon sonu göreceğiz gibi duruyor. Umarım mutlu olan taraf biz oluruz. Gaziantep'ten zor bir süreçten geldim. Sonuçta adapte olmak biraz zaman alıyor nasıl olsa yeni bir şehir yeni takım arkadaşları yeni hocamız. Kendi performansımı sahaya göstermek için elimden geleni yapıyorum. Bu bir anda olacak bir şey değil zamana yaymak gerekiyor umarım önümüzdeki haftalarda en iyi performansımı sergileyeceğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.