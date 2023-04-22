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Giriş Tarihi: 22.4.2023 21:58

Borussia Dortmund farklı kazandı! Bundesliga'nın yeni lideri oldu...

AA
Borussia Dortmund farklı kazandı! Bundesliga’nın yeni lideri oldu...

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund sahasına Eintracht Frankfurt’u 4-0 yenerek Bundesliga'nın yeni lideri oldu.

Bundesliga'nın 29. haftasında Signal Idunda Park'ta Eintracht Frankfurt'u konuk eden Borussia Dortmund 19. dakikada Jude Bellingham, 24. dakikada Donyell Malen ve 41. dakikada Mats Hummels'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan sarı-siyahlılar 66. dakikada Malen ile bir gol daha bularak karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 60 çıkardı ve ligin bitimine 5 hafta kala Bayern Münih'in bir puan önünde liderlik koltuğuna oturdu. İkinci sıraya gerileyen Bayern Münih deplasmanda Mainz 05'e 3-1 yenilerek 59 puanda kalmıştı.

Eintracht Frankfurt da 42 puanda kalarak 9. sıraya geriledi.

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Borussia Dortmund farklı kazandı! Bundesliga'nın yeni lideri oldu...
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