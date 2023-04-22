Şenol Güneş'ten maç sonrası önemli sözler! "İki bayrama 3'üncü bayramı kattık"

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güzel bir galibiyet aldıklarını belirten Güneş, "Maçtan önce favoriydik. Maç bittiğinde de gol yemeden iki gol ile kazandık. Rakip elinden gelen gayreti gösterdi. Bu yıl zorlu maçlar oynadılar, son dakikada puanlar kaybettiler. Bugün de iyi başladılar. Daha sonra oyuna biz hakim olunca ve gol de gelince oyundan kopmalar başladı. İkinci yarı daha fazla pozisyon bulduk, atamadık ama 2-0 kazanmak olumlu bir durum. Bizim için güzel oldu. Ramazan Bayramı'nı kutlarken yarın da 23 Nisan'ı kutlayacağız. İki bayrama 3'üncü bayramı kattık. Eksik olsa da olumlu işler yapmak sevindirici" diye konuştu.