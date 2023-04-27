Muhteşem ikili lige ayar verdi

İngiltere Premier Lig'de son 3 maçından beraberlikle ayrılan ve Manchester City ile arasındaki farkın kapanmasını engelleyemeyen Arsenal, dün büyük umutlarla Etihad'a çıksa da hüsran yaşadı: 4-1. Haaland'ın pasında 7. dakikada rakiplerinin arasından sıyrılan Kevin De Bruyne, şık bir plaseyle ev sahibi ekibi öne geçirdi. 45'te bu kez Bruyne ortaladı, Stones kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı. İlk etapta ofsayt verilse de VAR olaya el koyup golü geçerli saydı. 54'te Belçikalı yıldız yine sahnedeydi. Haaland'ın pasında klasını konuşturan De Bruyne, 3-0'ı buldu. 86'da Arsenal'in tartışılan stoperi Holding ceza sahası dışından golünü atsa da Haaland 'Ben atmadan olmaz' dedi ve son sözü söyledi. 4-1 kazanan Manchester City, 2 maçı eksik olmasına rağmen Arsenal ile arasındaki puan farkını 2'ye (75/73) düşürdü. Arteta'nın ekibi, şampiyonluk için ipleri Guardiola'nın takımına teslim etti.