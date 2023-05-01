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Giriş Tarihi: 2.5.2023 00:15

Çağlar Söyüncü'nün golü galibiyete yetmedi!

AA
Çağlar Söyüncü’nün golü galibiyete yetmedi!

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, Everton ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada milli yıldız Çağlar Söyüncü 1.5 yıllık gol orucunu bozdu ancak bu 3 puan için yeterli olmadı. İşte tüm detaylar...

Ligin 34. hafta mücadelesinde, kümede kalma mücadelesi veren iki takımdan Leicester City, King Power Stadı'nda Everton'ı ağırladı.

Konuk ekip, 15. dakikada penaltıdan Dominic Calvert-Lewin'in golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Leicester City, 22. dakikada milli oyuncu Çağlar Söyüncü ve 33. dakikada Jamie Vardy'nin ağları sarsmasıyla skoru 2-1'e getirdi. Ev sahibi ekipte James Maddison, kazanılan penaltı atışını 45+9. dakikada golle sonuçlandıramadı ve ilk yarı, 2-1 sona erdi.

İkinci devrede Everton, 54. dakikada Alex Iwobi ile fileleri havalandırdı ve karşılaşma, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Leicester City, 30 puan ve averajla 16'ncı, Everton ise 29 puanla 19. sırada yer aldı.

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Çağlar Söyüncü'nün golü galibiyete yetmedi!
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