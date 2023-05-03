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Giriş Tarihi: 3.5.2023 14:16

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş aradığı stoperi Fransa'da buldu! Alexander Djiku için pazarlıklar başladı...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş aradığı stoperi Fransa’da buldu! Alexander Djiku için pazarlıklar başladı...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Geçtiğimiz hafta sonu derbide Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk umutlarını artıran Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, aradığı stoperi Fransa'da buldu.

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gelecek sezon savunmasını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Fransa Ligi ekiplerinden Strasbourg'da forma giyen Alexander Djiku ile temas kurdu.

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Beşiktaş yönetimi'nin 28 yaşındaki Ganalı yıldızın menajeri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi. Yıldız oyuncunun ilk görüşmede Beşiktaş'ın teklifine olumlu cevap verdiği belirtildi. Ancak iki taraf arasında pazarlıklar sürüyor.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Beşiktaş Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde Djiku'nun menajeri ile yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Tecrübeli futbolcuya Fransa ve İtalya'dan da teklifler olduğu öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Djiku'nun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

BU SEZON RAKAMLARI

Bu sezon Fransa Ligi'nde 29 maçta görev alan Djiku 1 gol atarken 1 de asiste imza attı. Gana Milli Takımı'nda 20 maçta görev alan Ganalı stoperin 1 golü bulunuyor. Strasbourg, yıldız oyuncuyu 2019 yılında Caen'dan 4.5 milyon euro'ya transfer etmişti. (Takvim)

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş aradığı stoperi Fransa'da buldu! Alexander Djiku için pazarlıklar başladı...
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