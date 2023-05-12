Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manchester City'nin Norveçli yıldızı Haaland yılın futbolcusu seçildi
Giriş Tarihi: 12.5.2023 15:50

Manchester City'nin Norveçli yıldızı Haaland yılın futbolcusu seçildi

AA
Manchester City’nin Norveçli yıldızı Haaland yılın futbolcusu seçildi

İngiltere Futbol Yazarları Birliği (FWA), Premier Lig ekibi Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland'ı yılın futbolcusu seçti. Haaland bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 51 gol kaydetti.

FWA'dan yapılan açıklamaya göre, oyların yüzde 82'sini alan 22 yaşındaki Haaland, Arsenalli Bukayo Saka ve Martin Odegaard'ı geride bırakarak yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

TÜM KULVARLARDA 51 GOL ATTI

Premier Lig'de 35 gole ulaşan ve bir sezonda en çok gol atma rekorunu kıran Haaland, takımının Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadele ettiği bu sezonda tüm kulvarlarda 51 gol attı.

Chelsea forveti Sam Kerr de yılın kadın futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

FETÖ ve CHP'den kaset operasyonu! Muharrem İnce kumpaslara boyun eğdi
Kandil’de Kemal Kılıçdaroğlu seferberliği! Elebaşlarından peş peşe destek açıklamaları
KONDA'dan 7'li masaya 'Seçim anketi' kıyağı! "Erdoğan'dan sil Kılıçdaroğlu ve Akşener'e yaz" operasyonu!
Danla Bilic'ten büyük skandal! AK Parti seçmenine yönelik alçak küfrü meşrulaştırmaya çalıştı
Son dakika: Gençler sordu Başkan Erdoğan yanıtladı: "Anketlere değil meydanlara inanırım"
CHP'nin adayından skandal sözler: Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter
Sözde milliyetçi Mansur Yavaş'tan teröristbaşı Öcalan'a "Apo Bey" yakıştırması
Muharrem İnce çekildiğini açıkladı! Eski CHP’li isimden çok çarpıcı açıklamalar: CHP yönetimi şimdi göbek atıyordur
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Rusya tepkisi: Sen bunları nereden tanırsın, bunlarda yalan bol...
Türkiye’nin en büyük şehir parkı bugün ziyaretçilere açıldı! İstanbul'un yeşil koridoru olacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Manchester City'nin Norveçli yıldızı Haaland yılın futbolcusu seçildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA