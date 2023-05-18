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Giriş Tarihi: 18.5.2023 11:05

Michel Pont'dan Mario Balotelli'ye sert sözler!

Michel Pont’dan Mario Balotelli’ye sert sözler!

İsviçre Ligi ekiplerinden Sion'da forma giyen Mario Balotelli hakkında şoke eden bir açıklama geldi. İsviçre Milli Takımı'nın eski yardımcı antrenörü Michel Pont, İtalyan golcü hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra Sion'a imza atan Mario Balotelli, İsviçre Ligi'nde bu sezon en çok konuşulan oyuncu oldu. Tecrübeli forvet taraftarlarla yaşadığı tartışmaların yanı sıra yaptığı skandal hareketlerle de dikkat çekti.

İtalyan forvet futbol kariyeri boyunca karıştığı skandallarla gündem olurken, İsviçre Milli Takımı'nın eski yardımcı antrenörü Michel Pont flaş bir açıklamada bulundu. Michel Pont, Sion'un durumunun sorumlusu olarak Mario Balotelli'yi belirledi.

BOMBA AÇIKLAMA: HER ŞEYİ MAHVEDEN BİRİ VAR
İsviçre Ligi'nde bu sezon hayal kırıklığı yaratan Mario Balotelli için flaş bir açıklama geldi. İsviçre Milli Takımı'nın eski yardımcı antrenörlerinden Michel Pont, Mario Balotelli hakkında flaş eleştirilerde bulundu.

Sion'un kötü performansının sorumlusunun Mario Balotelli olduğunu belirten Michel Pont, "Elbette takımda zombiler olduğunu söylenebilir ama öyle değiller. Sion'da her şeyi mahveden biri var, o da Balotelli. Havayı bozan bir liderin olması kabul edilemez. Şahsen ben Balotelli'ye katlanamıyorum" dedi.

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Michel Pont'dan Mario Balotelli'ye sert sözler!
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