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Giriş Tarihi: 20.5.2023 14:01

Jürgen Klopp, Orkun Kökçü'yü istiyor!

Jürgen Klopp, Orkun Kökçü’yü istiyor!

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Feyenoord ile tarihi bir şampiyonluğa imza atan milli futbolcumuz Orkun Kökçü'yü istiyor. Liverpool'un listesinde Jude Bellingham ile Alexis Mac Allister da yer alıyor.

İngiltere'de bu sezon beklentilerin uzağında kalan Liverpool transferde önemli isimleri kadrosuna katarak gelecek sezon yeniden zirve mücadelesi vermek istiyor. Premier Lig'de son 7 maçından galip ayrılarak Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdüren Liverpool'da ilk hedef Feyenoord ile tarihi bir şampiyonluk elde eden milli yıldız Orkun Kökçü...

Feyenoord formasıyla bu sezon 44 resmi karşılaşmada 12 gol atıp 5 asist yapan Orkun Kökçü, Liverpool'da transfer listesinin başında yer alıyor. İngiliz basınında yer alan habere göre Liverpool, Orkun Kökçü transferi için girişimlere başladı.

Liverpool'da Orkun Kökçü'nün dışında Borussia Dortmund'da forma giyen Jude Bellingham ve Brighton'da başarılı bir sezonu geride bırakan Arjantinli Alexis Mac Allister da transfer listesinde yer alan isimler...

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Jürgen Klopp, Orkun Kökçü'yü istiyor!
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