Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Muslera’nın veliahtını buldu! Günay Güvenç hamlesi...

Tecrübeli ve iyi bir file bekçisi almak isteyen sarı kırmızılılar önümüzdeki sezonda 8+3 kuralının onaylanması sebebiyle yerli kaleci takviyesi için ilk olarak adım atmanın doğru olacağı görüşünde birleşti. Kontratı bitecek Okan Kocuk ile yollarını ayıracak olan Cimbom'da yabancı kaleci yerine Günay'a ilk olarak şans verilmesinin doğru olacağı konusunda fikir birliğine varıldı.

BAŞARILI KALECİ DE GALATASARAY'A GELMEYE SICAK BAKIYOR

Hürriyet'in haberine göre; 2011'den bu yana kaleyi başarı ile koruyan ve kontratının bitmesine 1 yıl kalan 36 yaşındaki Muslera'nın alternatifi olabilecek sağlam bir kaleci almak isteyen Galatasaray şubatta da gündeme gelen Günay ile temasa geçti.

Tüm ülkeyi derinden sarsan deprem felaketinin ardından Gaziantep FK Kulübü'nün Süper Lig'den çekilmesi ile şubat ayında 4 aylığına Kasımpaşa'ya kiralanan 31 yaşındaki file bekçisi ile görüşüldü.

Tecrübeli kaleci de Galatasaray'ın bu adımına olumlu yaklaştı. Gaziantep FK ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Günay Güvenç'in kulübüyle görüşeceği ifade edildi.

YABANCI FUTBOLCU KONTENJANI FARKLI MEVKİLER İÇİN KULLANILACAK

2024'te kırmızı siyahlılar ile kontratı sona erecek olan Günay ve menajerinin kulübüyle yapacağı görüşmeye göre Galatasaray da transfer için adımını atacak.

Eğer görüşmeler olumlu sonuçlanırsa sarı kırmızılılar kaleci takviyesini hiç vakit kaybetmeden gerçekleştirecek. Günay'ın tecrübesi ve bu sezonki başarılı performansı ile Galatasaray'ın kalesinde başarılı olabileceği düşünülüyor.

Sarı kırmızılılar, Günay Güvenç transferinin tamamlanması ile birlikte yabancı kontenjanını kaleci yerine farklı mevkilere kullanmak için planlamasını gerçekleştirecek.

FERNANDO MUSLERA'YI KESEN OLMADI

Ufuk Ceylan, Aykut Erçetin, Eray İşcan, Sinan Bolat, Cenk Gönen, Batuhan Şen, Cedric Carrasso, İsmail Çipe, Berk Balaban, Okan Kocuk, Fatih Öztürk, İnaki Pena... Muslera, G.Saray'a transfer olduğundan bu yana gerek alt yapıdan gerekse transferle birçok kaleci takıma katıldı ancak hiçbiri sakatlık ve ceza gibi zorunlu haller dışında Uruguaylı eldiveni kesmeyi başaramadı.

GÜNAY'IN BU SEZONKi SÜPER LiG PERFORMANSI

· Maç 30

· Yenen gol 39

· Gol yemediği maç 7

· Maç başı yenen gol 1.3

· Kurtarılan penaltı 2/8

· Kurtarış 98

· Maç başına kurtarış 3.3 (72%)

· Maç başına başarılı çıkma 0.6 (100%)