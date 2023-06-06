PSG’den Messi sonrası 2 transfer: Ugarte ve Asensio

Paris Saint-Germain, Ligue 1'de sezonu 85 puanla zirvede tamamladı ve yeniden şampiyon oldu. Fransız ekibinde Lionel Messi, Clermont maçı ile birlikte takıma veda etti. PSG, sezonun bitmesiyle birlikte transferlerini bir bir resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Sağlık kontrollerine giren Manuel Ugarte ve Marco Asensio, kısa süre içinde yeni rakımlarına resmi imzayı atacaklar.

ASENSIO BEDELSİZ, UGARTE 60 MİLYON EURO

Asensio, Real Madrid'den resmen ayrıldıktan sonra, bedelsiz olarak PSG'nin oyuncusu olacak. Diğer taraftan Sporting Lizbon'un Uruguaylı oyuncusu Manuel Ugarte'nin 60 milyon Euro bedelle kadroya katılacağı belirtiliyor.

Defansif orta saha oyuncusu olan 22 yaşındaki Ugarte bu sezon Lizbon ekibi ile 47 maçta forma giyerek büyük istikrar sergiledi. Diğer taraftan 2016'den beri Real Madrid kadrosunda olan 27 yaşındaki Asensio da, 51 resmi maçta görev alırken; 12 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

