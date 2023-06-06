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Giriş Tarihi: 6.6.2023 11:26

PSG'den Messi sonrası 2 transfer: Ugarte ve Asensio

PSG’den Messi sonrası 2 transfer: Ugarte ve Asensio

Fransız devi Paris Saint Germain, Lionel Messi ile yollarını ayırdıktan sonra 2 yeni transfer kısa süre içerisinde resmileşecek. Ligue 1 ekibinde yeni sezonun ilk hamleleri Manuel Ugarte ve Marco Asensio, sağlık kontrollerine girdi.

Paris Saint-Germain, Ligue 1'de sezonu 85 puanla zirvede tamamladı ve yeniden şampiyon oldu. Fransız ekibinde Lionel Messi, Clermont maçı ile birlikte takıma veda etti. PSG, sezonun bitmesiyle birlikte transferlerini bir bir resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Sağlık kontrollerine giren Manuel Ugarte ve Marco Asensio, kısa süre içinde yeni rakımlarına resmi imzayı atacaklar.

ASENSIO BEDELSİZ, UGARTE 60 MİLYON EURO
Asensio, Real Madrid'den resmen ayrıldıktan sonra, bedelsiz olarak PSG'nin oyuncusu olacak. Diğer taraftan Sporting Lizbon'un Uruguaylı oyuncusu Manuel Ugarte'nin 60 milyon Euro bedelle kadroya katılacağı belirtiliyor.

Defansif orta saha oyuncusu olan 22 yaşındaki Ugarte bu sezon Lizbon ekibi ile 47 maçta forma giyerek büyük istikrar sergiledi. Diğer taraftan 2016'den beri Real Madrid kadrosunda olan 27 yaşındaki Asensio da, 51 resmi maçta görev alırken; 12 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

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PSG'den Messi sonrası 2 transfer: Ugarte ve Asensio
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