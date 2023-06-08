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Giriş Tarihi: 8.6.2023 11:10

Fenerbahçe'den Paredes hamlesi!

Fenerbahçe’den Paredes hamlesi!

Fenerbahçe, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Arjantinli oyuncu için harekete geçti. Paredes'in menajeriyle kısa süre içinde temasa geçilecek.

Fenerbahçe ile Galatasaray, geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu yaz transfer döneminde de yine karşı karşıya geldi. İki ezeli rakibin bu kez düelloya tutuşacağı isim; Leandro Paredes...

Sarı-Kırmızılılar'ın listesinde olan Tangocu yıldızı takibe alan Fenerbahçe'nin, oyuncunun menajeriyle kısa süre içinde temasa geçeceği belirtildi.

Fransız basınına yansıyan haberlere göre; Arjantinli oyuncuyu sadece iki ezeli rakip istemiyor, İspanyol devi Atletico Madrid de 28 yaşındaki orta saha için nabız yokladı.

''PARİS'TE İSTENMEYEN ADAM''
PSG'den geçen sezon Juventus'a kiralanan Paredes, Teknik Direktör Massimiliano Allegri ile sorunlar yaşamış, İtalyan kulübü de 22.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçmişti.

Fransız basını, Paris'te istenmeyen adam ilan edilen Paredes'in yaz aylarında takımdan ayrılacağını ve üç kulüpten birine imza atmasının muhtemel olduğunu vurguladı. (Akşam)

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Fenerbahçe'den Paredes hamlesi!
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