Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da son aday Adrien Rabiot
Giriş Tarihi: 23.6.2023 09:07

Galatasaray'da son aday Adrien Rabiot

Galatasaray’da son aday Adrien Rabiot

Galatasaray, Juventus ile sözleşmesi biten Adrien Rabiot'un temsilcisiyle temasa geçti.

Orta sahaya transfer yapma karar Galatasaray'da çalışmalar hız kazanmış durumda. Yeni transferlerini kamp dönemine ve Şampiyonlar Ligi ön elemesine yetiştirmek isteyen Galatasaray'dan yeni bir hamle geldi.

YENİ ADAY RABIOT
Bir süredir Leandro Paredes'i gündeminde tutan Galatasaray, bu kez Adrien Rabiot'a yöneldi. Sarı-kırmızılılar, Juventus ile sözleşmesi biten Fransız futbolcunun transferi için temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi ve oyuncunun durumu hakkında bilgi aldı.

Juventus'ta geçen sezon 48 maça çıkan Fransız yıldız, 11 gol attı ve 5 asist yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Tanju Özcan'dan bomba iddia: Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın oyununa geldi
Sosyal medyada paylaştığı video tepki çeken Paw Guards üyesi gözaltına alındı
Yenge itiraf etti! FETÖ'cü Güven'in yengesinde de Bylock çıkmıştı
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na rest: Şirketler partilerden ayrıdır, Ekrem bey görevine devam edecek
Son dakika: Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi: Başkaldırıyorum
Tek yatırımcılı en büyük santral havadan böyle görüntülendi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İşte Batı'nın vicdansızlığı! Göçmenler ile elitler arasında ayrımcılık
TOGG’u aldı, ilk durağı kebapçı oldu! " İtalya’dan değil Adana’dan teslim aldık"
ÖSS’de Türkiye birincisiydi! Bakan Yardımcısı oldu: Oruç Baba İnan'ın örnek hikayesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da son aday Adrien Rabiot
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA