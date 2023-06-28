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Giriş Tarihi: 28.6.2023 22:54

Arsenal, Kai Havertz'i kadrosuna kattı

İHA
Arsenal, Kai Havertz’i kadrosuna kattı

Arsenal, 24 yaşındaki Alman golcü oyuncu Kai Havertz’i kadrosuna kattığını duyurdu.

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Chelsea'de forma giyen 24 yaşındaki santrfor Kai Havertz'i transferini resmi internet sitesinden açıkladı.

İngiliz kulübü, Havertz'in transferine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kai ve ailesine Arsenal Futbol Kulübü'ne hoş geldiniz diyoruz ve yakında sezon öncesi eğitime başladığımızda onunla çalışmaya başlayacağımız için hepimiz heyecanlıyız. Kai, Temmuz başında sezon öncesi antrenman için yeni takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek ve 29 numaralı formayı giyecek" ifadeleri kullandı.

24 yaşındaki deneyimli forvet, geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 47 resmi müsabakada 9 kez ağları havalandırırken, 1 de asist üretti.

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Arsenal, Kai Havertz'i kadrosuna kattı
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