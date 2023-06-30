Aslan’a Leandro Paredes müjdesi!

İtalya merkezli yayın organı Sport Mediaset; sarı-kırmızılıların, 29 yaşındaki oyuncu için Fransız kulübüne 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini yazdı. Haberde, Arjantinli yıldız ile yıllığı 2.5 milyon Euro'dan 4 senelik sözleşme imzalanacağı ifade edildi. Bu arada Paredes'in, bir Youtube kanalında yayınlanan soru-cevap videosunda, "Oynadığın en zorlu stadyum hangisi?" sorusuna "Galatasaray" cevabını vermesi dikkat çekti.