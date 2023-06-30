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Giriş Tarihi: 30.6.2023 09:35 Son Güncelleme: 30.6.2023 09:36

Aslan'a Leandro Paredes müjdesi!

MEHMET ÖZCAN
Aslan’a Leandro Paredes müjdesi!

Transferde orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, PSG forması giyen Leandro Paredes'i kadrosuna katmaya yakın olduğu bildirildi.

İtalya merkezli yayın organı Sport Mediaset; sarı-kırmızılıların, 29 yaşındaki oyuncu için Fransız kulübüne 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini yazdı. Haberde, Arjantinli yıldız ile yıllığı 2.5 milyon Euro'dan 4 senelik sözleşme imzalanacağı ifade edildi. Bu arada Paredes'in, bir Youtube kanalında yayınlanan soru-cevap videosunda, "Oynadığın en zorlu stadyum hangisi?" sorusuna "Galatasaray" cevabını vermesi dikkat çekti.

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Aslan'a Leandro Paredes müjdesi!
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