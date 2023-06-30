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Giriş Tarihi: 30.6.2023 12:00 Son Güncelleme: 30.6.2023 12:02

Jamie Vardy'den transfer yanıtı!

Jamie Vardy’den transfer yanıtı!

Leicester City'nin tecrübeli golcüsü Jamie Vardy, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Khaleej FC'nin yaptığı teklifi reddetti.

Premier Lig'e veda eden Leicester City'de yeni sezonun kadro planlaması sürüyor. Takımın tecrübeli ve en eski isimlerinden Jamie Vardy'nin kulüpteki geleceği henüz netleşmiş değil.

Sky Sports'ta yer alan haberde adı Trabzonspor'la da anılan golcü oyuncuya Suudi Arabistan'dan teklif geldiği ancak Jamie Vardy'nin bu teklifi reddettiği belirtildi. Haberde, takımla 1 yıllık kontratı bulunan Vardy'nin yeni teknik direktör Enzo Maresca ile geleceğini görüşeceği ve kararını vereceği ifade edildi.

Leicester City ile Premier Lig, F.A Cup ve İngiltere Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Vardy, 2015/16 sezonunda Premier Lig'de sezonun oyuncusu seçilmişti.

Geride kalan sezonda Leicester City ile 42 maçta süre alan Vardy, 6 gol ve 5 asist kaydetti.

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Jamie Vardy'den transfer yanıtı!
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