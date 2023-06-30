Lüküs hayat

Müzesine şampiyonluk kupası koyan, taraftarına da bolca sevinç yaşatan G.Saray'ın, son bir ayda kasası doldu taştı. 1.2 milyar TL'ye yakın geliri garantileyen sarı-kırmızılılar, mali olarak nefes aldı ve baştatransferlerin finansmanını hazırladı. İşte detaylar...Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, TFF'denile toplam 194 milyon TL aldı.Yeni sezon kombineleri tükendi. Localar ve VIP koltuk satışlarıylaulaşıldı. 400 milyon TL kazanıldı.F.Bahçe derbisinde satışa çıkan yeni sezon formaları kapışıldı. GS Store'lar son dönemdeyakın rekor ciro yaptı.Nantes'a satılan Mohamed'den 5 milyon 750 bin Euro geldi.Sağlık sponsoru değişti ve Medicana ileanlaşma imzalandı.Formaya göğüs reklamı veren SIXT rent a car'ın, 50 milyon TL olan mevcut anlaşmasıgelir getirecek şekilde revize edildi.Ali Sami Yen Spor Kompleksi için Kazakistan'da önemli inşaat yatırımlarında bulunan Rams Global ile el sıkışıldı. Aslantepe'ye ismini verecekRams Stadyumu, G.Saray'a her sezon 7.5 milyon Euro kazandıracak.Transferde orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, PSG forması giyen Leandro Paredes'i kadrosuna katmaya yakın olduğu bildirildi. İtalya merkezli yayın organı Sport Mediaset; sarı-kırmızılıların,yazdı. Haberde, Arjantinli yıldız ile yıllığıimzalanacağı ifade edildi. Bu arada Paredes'in, bir Youtube kanalında yayınlanan soru-cevap videosunda, "Oynadığın en zorlu stadyum hangisi?" sorusunacevabını vermesi dikkat çekti.