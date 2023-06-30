Lüküs hayat

Galatasaray şampiyonluğun ateşiyle kasasını doldurdu. Son bir ayda sponsorluk anlaşmaları ve taraftar gelirlerinden sarı-kırmızılılar, 1.2 milyar TL parayı garantiledi. Transferlere de finansman oluşturuldu
Müzesine şampiyonluk kupası koyan, taraftarına da bolca sevinç yaşatan G.Saray'ın, son bir ayda kasası doldu taştı. 1.2 milyar TL'ye yakın geliri garantileyen sarı-kırmızılılar, mali olarak nefes aldı ve başta İcardiolmak üzere transferlerin finansmanını hazırladı. İşte detaylar... 1-Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, TFF'den başarıprimi ve yayın gelirleri ile toplam 194 milyon TL aldı. 2-Yeni sezon kombineleri tükendi. Localar ve VIP koltuk satışlarıyla 40 bin barajına ulaşıldı. 400 milyon TL kazanıldı. 3-F.Bahçe derbisinde satışa çıkan yeni sezon formaları kapışıldı. GS Store'lar son dönemde 100 milyonTL'ye yakın rekor ciro yaptı.
REKLAMI İKİYE KATLADI
4-Nantes'a satılan Mohamed'den 5 milyon 750 bin Euro geldi. 5-Sağlık sponsoru değişti ve Medicana ile yıllık 32 milyon TL'ye anlaşma imzalandı. 6-Formaya göğüs reklamı veren SIXT rent a car'ın, 50 milyon TL olan mevcut anlaşması 100 milyonTL'nin çok üzerinde gelir getirecek şekilde revize edildi. 7-Ali Sami Yen Spor Kompleksi için Kazakistan'da önemli inşaat yatırımlarında bulunan Rams Global ile el sıkışıldı. Aslantepe'ye ismini verecek Rams ile 5 yıllık anlaşma imzalandı. Rams Stadyumu, G.Saray'a her sezon 7.5 milyon Euro kazandıracak.
PAREDESMÜJDESİ
Transferde orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, PSG forması giyen Leandro Paredes'i kadrosuna katmaya yakın olduğu bildirildi. İtalya merkezli yayın organı Sport Mediaset; sarı-kırmızılıların, 29 yaşındakioyuncu için Fransız kulübüne 6 milyon Eurobonservis bedeli ödeyeceğini yazdı. Haberde, Arjantinli yıldız ile yıllığı 2.5 milyon Euro'dan 4senelik sözleşme imzalanacağı ifade edildi. Bu arada Paredes'in, bir Youtube kanalında yayınlanan soru-cevap videosunda, "Oynadığın en zorlu stadyum hangisi?" sorusuna "Galatasaray" cevabını vermesi dikkat çekti.