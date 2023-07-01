Paredes Galatasaray’da

Torreira'nın yanına Leandro Paredes'i eklemek isteyen G.Saray, İtalyan basınına göre bu transfer için tüm engelleri aştı. DAZN İtalia'nın haberine göre; G.Saray, oyuncubonservis ödeyecek. Bonservisi PSG'de olan ve geçen sezon Juventus'ta kiralık oynayan 29 yaşındaki orta sahaya sarı-kırmızılıların ne kadar maaş vereceği ise haberde belirtilmedi.Bugüne kadar Paredes için toplamda 69.2 milyon Euro bonservis ödendi.2017'den bu yana milli takımda olan Arjantinli, Katar 2022'de şampiyonluğu getiren penaltı gollerinden birinin sahibiydi.Yıldız oyuncunun PSG ile 3 lig şampiyonluğu bulunuyor.Paredes, PSG'de %50 vergi kesintisi sonrasında 4.5 milyon Euro alıyor.Geçen sezon Juventus'ta kiralık olan oyuncu, 25 lig maçında 1 gol buldu.