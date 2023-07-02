FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal'dan Merih Demiral'a telefon! "Gel birlikte şampiyon olalım"

Yeni sezonda tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve teknik direktörlüğe de İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sezonu Ryan Kent ve Edin Dzeko ile açan sarı-lacivertli ekipte şimdi gözler savunmaya dönmüş durumda.

FENERBAHÇE'DEN MERİH DEMİRAL SÜRPRİZİ

Defans hattında revizyona gitme kararı alan teknik direktör İsmail Kartal, listesini hazırladı. Doğrudan katkı verecek bir ismi kadrosuna katmak isteyen deneyimli hoca, rotayı İtalya'ya çevirdi. Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal, Atalanta'da forma giyen A Milli yıldız Merih Demiral'ın ismini yönetime verdi. Çizme ekibinde teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin gönderilmesi yönünde rapor sunduğu milli futbolcuyu takıma kazandırmak için harekete geçildi.

İSMAİL KARTAL'DAN TELEFON: GEL BİRLİKTE ŞAMPİYON OLALIM

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, transfer için Merih Demiral'ı arayarak görüşme yaptı. Milli stoperi ikna etmek isteyen Kartal, "Gel birlikte şampiyon olalım. Sen de şampiyon takımın kaptanı ol. Sıradan bir takıma gitmek yerine bize gel. Yuvana dön" dedi.

"GEÇMİŞTE YAŞANANLARI UNUTALIM"

Başkan Ali Koç'un da birkaç hafta önce Merih'i aradığı ve "Kapımız sana açık. Geçmişte yaşananları unutalım. Yeni bir sayfa açalım" dediği belirtildi. 25 yaşındaki stoperin İtalyan ekibi ile 2026'ya kadar sözleşmesi var. Piyasa değeri 20 milyon euro olan Merih Demiral, geçen sezon Atalanta formasıyla Serie A'da 28 maça çıkıp 1 gol kaydetti. A Milli Takım'da 39 müsabakada görev yapan yıldız futbolcu, 2 gol kaydetti. (Fotomaç)