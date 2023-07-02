Leandro Paredes imzaya geliyor

Arjantinli oyuncu için artık son aşamaya geçildi, yıldız orta saha ile her konuda anlaşma yapıldı
Sarı-kırmızılılar uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Leandro Paredes ile artık imza aşamasında. Arjantinli yıldızın kulübüPSG'yi 3.8 milyon Euro'luk bonservisbedeli karşılığında ikna edenG.Saray yönetimi, oyuncuyla aradakipürüzleri de çözdükten sonraresmi sözleşmeyi önüne koyacak. Katar 2022'de Arjantin ile Dünya Kupası zaferi yaşayan deneyimli orta sahanın İtalyan basınına göre önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek imza atması bekleniyor.
ANTONİO HAMLESİ
Mauro İcardi ile birlikte bir santrfor daha almak isteyen G.Saray,West Ham United formasıgiyen MichailAntonio'yu kadrosunakatmak istiyor. İngiliz Daily Mail, Aslan'ın, forvet transferi için 33 yaşındaki Jamaika'lı golcü için görüşmelere başladığını duyurdu. Bir yılı opsiyonlu iki sezonluk kontratı olan tecrübeli forvet de sarı-kırmızılı takıma sıcak bakıyor. Geçen sezon 48 resmi maçta forma giyen Antonio 14 gol atarken 5 asist yaptı.
KAAN'IN OPSİYONU KULLANILDI
Devre arasında takıma transfer edilen Kaan Ayhan'ın bonservisi alındı. Sassuolo'dan kiralanan oyuncunun satın alma opsiyonu 2 milyon 800 bin Euro(79 milyon TL) karşılığında kullanıldı. Milli futbolcu ile 3 sezon için de anlaşma imzalandı. 28 yaşındaki savunmacı, sarıkırmızılılarda 6 maçta görev almıştı.