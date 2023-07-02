Leandro Paredes imzaya geliyor

Sarı-kırmızılılar uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Leandro Paredes ile artık imza aşamasında.Katar 2022'de Arjantin ile Dünya Kupası zaferi yaşayan deneyimli orta sahanın İtalyan basınına göre önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek imza atması bekleniyor.Mauro İcardi ile birlikte bir santrfor daha almak isteyenİngiliz Daily Mail, Aslan'ın, forvet transferi için 33 yaşındaki Jamaika'lı golcü için görüşmelere başladığını duyurdu. Bir yılı opsiyonlu iki sezonluk kontratı olan tecrübeli forvet de sarı-kırmızılı takıma sıcak bakıyor. Geçen sezon 48 resmi maçta forma giyen Antonio 14 gol atarken 5 asist yaptı.Devre arasında takıma transfer edilen Kaan Ayhan'ın bonservisi alındı. Sassuolo'dan kiralanan oyuncunun satın alma opsiyonuMilli futbolcu ile 3 sezon için de anlaşma imzalandı. 28 yaşındaki savunmacı, sarıkırmızılılarda 6 maçta görev almıştı.