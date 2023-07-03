Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe sahaya indi!
Giriş Tarihi: 3.7.2023 12:37

Göztepe sahaya indi!

DHA
Göztepe sahaya indi!

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off'tan eli boş dönen Göztepe, şampiyonluk hedeflediği yeni sezon öncesi antrenmanların startını verdi.

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde toplanan sarı-kırmızılı ekip, antrenman öncesi bayramlaştıktan sonra Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu yönetiminde çalışmalara başladı. İlk etap antrenmanlarını tesislerinde yapacak İzmir temsilcisi, 15 Temmuz'da kulübün hakim ortağı Sport Republic'in yönettiği kardeş kulübü Southampton'la Gürsel Aksel Stadı'nda özel maç oynayacak. Antrenmanların İzmir etabını 21 Temmuz'da tamamlayacak Göz-Göz, 22 Temmuz'da 10 günlük kamp için İtalya'ya gidecek. Göztepe, sezon öncesi diğer özel maçları 2 Ağustos'a kadar sürecek İtalya kampında yapacak.

KAPTAN ATINÇ'TAN SÖZ
Göztepe'de 5'inci sezonunu geçirmeye hazırlanan takım kaptanlarından Atınç Nukan, yeni sezon öncesi, "Çok iyi çalışıp bu sezon şampiyon olmak istiyoruz" dedi. Birçok teklif olmasına rağmen kadroda tutulacak 30 yaşındaki tecrübeli stoper, kulübün sosyal medya hesaplarına yaptığı açıklamasında, yeni sezon için ilk antrenmanlarını gerçekleştirdiklerini belirtti. Çalışmalarına bir süre İzmir'de devam ettikten sonra İtalya'ya gideceklerini bildiren Atınç, "Hedeflerimize odaklanmış durumdayız. Çok iyi çalışıp bu sezon şampiyon olmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Taraftarlarımıza da kısa bir mesaj vermek istiyorum. Bize desteklerini esirgemesinler, hiçbir zaman esirgemiyorlar. Onların destekleriyle çok daha güçlüyüz" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bakan Uraloğlu duyurdu: İki ildeki havalimanı tüm zamanların rekorunu kırdı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Korku ve Kederin Kaçtığı Gün" adlı oyun hakkında inceleme başlattı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Türkiye Fransa olur mu?
İsveç'ten göstermelik kınama! Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırının ardından zorunlu açıklama yaptılar
SON DAKİKA: Bakan Özhaseki müjdeyi verdi! Konut teslimatları Ekim, Kasım ve Aralık ayında yapılacak
Pilot ülke Fransa
Gözün aydın Türkiyem
Kılıçdaroğlu'nun Madımak paylaşımı alay konusu oldu! "Hangi otel, geceliği 316 bin lira olan mı?"
SON DAKİKA: Borsa İstanbul'dan tarihi rekor! 6000 puana yöneldi
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe sahaya indi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA