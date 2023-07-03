Göztepe sahaya indi!

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde toplanan sarı-kırmızılı ekip, antrenman öncesi bayramlaştıktan sonra Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu yönetiminde çalışmalara başladı. İlk etap antrenmanlarını tesislerinde yapacak İzmir temsilcisi, 15 Temmuz'da kulübün hakim ortağı Sport Republic'in yönettiği kardeş kulübü Southampton'la Gürsel Aksel Stadı'nda özel maç oynayacak. Antrenmanların İzmir etabını 21 Temmuz'da tamamlayacak Göz-Göz, 22 Temmuz'da 10 günlük kamp için İtalya'ya gidecek. Göztepe, sezon öncesi diğer özel maçları 2 Ağustos'a kadar sürecek İtalya kampında yapacak.

KAPTAN ATINÇ'TAN SÖZ

Göztepe'de 5'inci sezonunu geçirmeye hazırlanan takım kaptanlarından Atınç Nukan, yeni sezon öncesi, "Çok iyi çalışıp bu sezon şampiyon olmak istiyoruz" dedi. Birçok teklif olmasına rağmen kadroda tutulacak 30 yaşındaki tecrübeli stoper, kulübün sosyal medya hesaplarına yaptığı açıklamasında, yeni sezon için ilk antrenmanlarını gerçekleştirdiklerini belirtti. Çalışmalarına bir süre İzmir'de devam ettikten sonra İtalya'ya gideceklerini bildiren Atınç, "Hedeflerimize odaklanmış durumdayız. Çok iyi çalışıp bu sezon şampiyon olmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Taraftarlarımıza da kısa bir mesaj vermek istiyorum. Bize desteklerini esirgemesinler, hiçbir zaman esirgemiyorlar. Onların destekleriyle çok daha güçlüyüz" diye konuştu.