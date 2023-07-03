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Giriş Tarihi: 3.7.2023 15:07

Lazio'nun Lucas Torreira teklifi!

Lazio’nun Lucas Torreira teklifi!

Galatasaray'dan Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak isteyen Lazio'nun sarı kırmızılı takıma yaptığı teklif belli oldu. İtalyan ekibinin ayrıca Uruguaylı'nın alternatifi olarak da Leandro Paredes'i belirlediği belirtildi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Lazio, Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira için sarı kırmızılı takıma teklif yaptı. Habere göre Sarri'nin takımında görmek istediği oyuncu için İtalyan kulübü 8-10 milyon euroluk bir bonservis ve ayrıca bonusların da içerdiği teklifi Galatasaray'a iletti. Galatasaray'ın satmak istemediği Uruguaylı'dan sonuç alınamaması durumunda ise Lazio'nun rotasını Leandro Paredes'e kıracağı ifade edildi.

Galatasaray'ın da Paredes ile ilgilendiği ve bir adım da önde olduğu belirtilirken Fransız devi PSG'nin oyuncu için 5-6 milyon euroluk bir bonservis talep ettiği aktarıldı. Arjantinli oyuncunun ise yıllık 2,5 milyon euro istediği ifade edildi.

Lazio'nun bu teklifine rağmen Galatasaray'ın ayrılık için 16-17 milyon euroluk bir beklentisi bulunuyor. 34 maçta forma giyen Lucas Torreira için sarı-kırmızılı yönetimin ilk gelen teklifi kabul etmesi beklenmiyor. Öte yandan Galatasaray'ın 6 Milyon euro karşılığında Arsenal'den transfer ettiği Lucas Torreira'nın 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Lazio'nun Lucas Torreira teklifi!
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