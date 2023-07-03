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Giriş Tarihi: 3.7.2023

Taraftarın aklı Paredes’te

Taraftarın aklı Paredes’te

Arjantinli yıldız için büyük mesafe kat edildi, imza artık an meselesi

Sarı-kırmızılıların büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Leandro Paredes için taraftar da geri sayıma başladı. PSG'nin takımda düşünmediği oyuncu için girişimlerini hızlandıran ve Fransız basınına göre 3.8 milyon Euro'ya anlaşma sağlayan G.Saray, oyuncuyu da ikna etti. Arada bonus maddelerinde pürüz kaldığı ve yıldız orta saha için bu hafta görüşmelerin hızlanacağı öğrenildi. Taraftar ise sosyal medyada oyuncunun gelişini sabırsızlıkla beklerken orta sahada Torreira-Paredes ikilisi en çok konuşulan konulardan.

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Paredes geçen sezon Juventus'ta 35 maça çıkarken 1 gol-1 asist katkısı yaptı.

ZANİOLO'YA DERBİ KUTLAMASI!
2 Temmuz 1999 doğumlu Nicolo Zaniolo dün 24 yaşına bastı. Sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe'ye attığı iki golü paylaşarak İtalyan yıldızının yeni yaşını kutladı. İtalyan basınının gündeminden düşmeyen oyuncunun serbest kalma bedeli ise 35 milyon Euro.

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Taraftarın aklı Paredes’te
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