Taraftarın aklı Paredes’te

Sarı-kırmızılıların büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Leandro Paredes için taraftar da geri sayıma başladı.Arada bonus maddelerinde pürüz kaldığı ve yıldız orta saha için bu hafta görüşmelerin hızlanacağı öğrenildi. Taraftar ise sosyal medyada oyuncunun gelişini sabırsızlıkla beklerken orta sahada Torreira-Paredes ikilisi en çok konuşulan konulardan.Paredes geçen sezon Juventus'ta 35 maça çıkarken 1 gol-1 asist katkısı yaptı.2 Temmuz 1999 doğumlu Nicolo Zaniolo dün 24 yaşına bastı. Sarı-kırmızılı kulüp,İtalyan yıldızının yeni yaşını kutladı. İtalyan basınının gündeminden düşmeyen oyuncunun serbest kalma bedeli ise 35 milyon Euro.