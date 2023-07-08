Sacha Boey 3’e katlayacak

Geçen sezonki performansıyla Avrupa kulüplerinin takibine giren ve lig bittikten sonra, "Büyük hedeflerim var. Tek bir kariyere sahibiz ve onun peşinden gitmeliyiz" diyen Sacha Boey için henüz iyi teklif gelmedi.480 bin Euro garanti ücretle A Takım'ın en az kazanan iki yabancısından biri olan 22 yaşındaki savunmacı için 1-1.5 milyon Euro arasında bir rakam düşünülüyor.Fransa Milli Takım formasını giydiği takdirde değerini artıracak Boey'e son olarak Bournemouth 12 milyon Euro verdi ancak Galatasaray kabul etmedi.Transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Galatasaray, dikkatinin büyük bölümünü verdiği Mauro İcardi için yeni bir plan üstünde çalışıyor. Arjantinli santrfor, daha önce PSG'de birlikte oynadığı ve yakın arkadaşı olan vatandaşı Leandro Paredes'i sarı-kırmızılılara tavsiye etmişti. Aslan, uzun süredir peşinde olduğu 29 yaşındaki ön libero ve kulübüyle büyük ölçüde anlaştı.sıra İcardi'ye geldi. Paredes'in ardındanHull City ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve tedavisi bir ay sürecek olan Torreira'nın yokluğu, İtalya ve Süper Lig'den teklifler alan Berkan Kutlu'nun durumunu da değiştirdi. G.Saray'ın hocası Okan Buruk'un, Uruguaylı ön liberonun yerini Berkan ile doldurmayı planladığı öğrenildi. 49 yaşındaki çalıştırıcı, daha fazla şans vereceği oyuncusundan kalmasını isteyecek.