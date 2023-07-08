Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sacha Boey 3’e katlayacak
Giriş Tarihi: 8.7.2023

Sacha Boey 3’e katlayacak

MEHMET ÖZCAN
Sacha Boey 3’e katlayacak

Galatasaray, Avrupa kulüplerinin istediği Fransız sağ bekin sözleşmesini uzatıyor. Henüz beklenen tekliflerin gelmediği 22 yaşındaki oyuncunun 2 yıl kalan kontratını uzatmak için harekete geçen yönetim, 480 bin Euro olan maaşını da 3 katına çıkaracak

Geçen sezonki performansıyla Avrupa kulüplerinin takibine giren ve lig bittikten sonra, "Büyük hedeflerim var. Tek bir kariyere sahibiz ve onun peşinden gitmeliyiz" diyen Sacha Boey için henüz iyi teklif gelmedi. Şu ana kadar en yüksek 12 milyon Euro'luk bonservis önerisi alan Galatasaray yönetimi, stratejik bir hamle yaparak iki yıl anlaşması kalan Fransız sağ bekin sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. 480 bin Euro garanti ücretle A Takım'ın en az kazanan iki yabancısından biri olan 22 yaşındaki savunmacı için 1-1.5 milyon Euro arasında bir rakam düşünülüyor. Maaşını 3'e katlama fırsatı yakalayacak genç oyuncuya serbest kalma maddesi koyulması ise gündemde değil.

YILDIZ OYUNCULARA TEKLİFLER DÜŞÜK KALDI
Fransa Milli Takım formasını giydiği takdirde değerini artıracak Boey'e son olarak Bournemouth 12 milyon Euro verdi ancak Galatasaray kabul etmedi. Bu arada sarı-kırmızılı kulüp, Nelsson, Torreira ve Zaniolo için de kapısını çalan Avrupalı kulüplerden beklediği rakamları alamadı.

PAREDES TAMAM İCARDI YOLDA!
Transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Galatasaray, dikkatinin büyük bölümünü verdiği Mauro İcardi için yeni bir plan üstünde çalışıyor. Arjantinli santrfor, daha önce PSG'de birlikte oynadığı ve yakın arkadaşı olan vatandaşı Leandro Paredes'i sarı-kırmızılılara tavsiye etmişti. Aslan, uzun süredir peşinde olduğu 29 yaşındaki ön libero ve kulübüyle büyük ölçüde anlaştı. Oyuncuyla 3 yıllık sözleşme yapılacağı öğrenilirken, sıra İcardi'ye geldi. Paredes'in ardından taraftarın heyecanla yolunu beklediği yıldız golcünün de imzayı atmasına yüzde 99 gözüyle bakılıyor.

BERKAN'IN ÇIKIŞ VİZESİ İPTAL OLDU
Hull City ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve tedavisi bir ay sürecek olan Torreira'nın yokluğu, İtalya ve Süper Lig'den teklifler alan Berkan Kutlu'nun durumunu da değiştirdi. G.Saray'ın hocası Okan Buruk'un, Uruguaylı ön liberonun yerini Berkan ile doldurmayı planladığı öğrenildi. 49 yaşındaki çalıştırıcı, daha fazla şans vereceği oyuncusundan kalmasını isteyecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Doktordan, hakime “Beni ayakta dinle” azarı!
Nasuh Mahruki’nin başörtüsü düşmanlığı: Atatürk Türkiye'sinde bu asla olamazdı! Tepkiler çığ gibi...
ABD'de korkunç tablo: 2022'de 110 bin kişi aşırı doz uyuşturucudan öldü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bursa’da lüks otomobilde vahşet! Seyir halindeyken arkadaşı tarafından canice katledildi
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin açıklama: Teröriste kucak açana onay veremeyiz
Destek ödemeleri bugün yapılacak
Son dakika: Yükseköğretim Kurulundan “azami süre” kararı
Emir Ortakaya, Fenerbahçe'yi mest etti!
Depremzedelere yeni destek paketi: Konut için 500, dükkan için 250 bin TL hibe
ARKADAŞINA GÖNDER
Sacha Boey 3’e katlayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA