Sacha Boey 3’e katlayacak

Galatasaray, Avrupa kulüplerinin istediği Fransız sağ bekin sözleşmesini uzatıyor. Henüz beklenen tekliflerin gelmediği 22 yaşındaki oyuncunun 2 yıl kalan kontratını uzatmak için harekete geçen yönetim, 480 bin Euro olan maaşını da 3 katına çıkaracak
Geçen sezonki performansıyla Avrupa kulüplerinin takibine giren ve lig bittikten sonra, "Büyük hedeflerim var. Tek bir kariyere sahibiz ve onun peşinden gitmeliyiz" diyen Sacha Boey için henüz iyi teklif gelmedi. Şu ana kadar en yüksek12 milyon Euro'lukbonservis önerisi alanGalatasaray yönetimi,stratejik bir hamle yaparak ikiyıl anlaşması kalan Fransız sağbekin sözleşmesini uzatmak içinharekete geçti. 480 bin Euro garanti ücretle A Takım'ın en az kazanan iki yabancısından biri olan 22 yaşındaki savunmacı için 1-1.5 milyon Euro arasında bir rakam düşünülüyor. Maaşını 3'e katlama fırsatıyakalayacak genç oyuncuyaserbest kalma maddesi koyulmasıise gündemde değil.
YILDIZ OYUNCULARA TEKLİFLER DÜŞÜK KALDI
Fransa Milli Takım formasını giydiği takdirde değerini artıracak Boey'e son olarak Bournemouth 12 milyon Euro verdi ancak Galatasaray kabul etmedi. Bu arada sarı-kırmızılı kulüp,Nelsson, Torreira ve Zaniolo için dekapısını çalan Avrupalı kulüplerdenbeklediği rakamları alamadı.
PAREDES TAMAMİCARDI YOLDA!
Transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Galatasaray, dikkatinin büyük bölümünü verdiği Mauro İcardi için yeni bir plan üstünde çalışıyor. Arjantinli santrfor, daha önce PSG'de birlikte oynadığı ve yakın arkadaşı olan vatandaşı Leandro Paredes'i sarı-kırmızılılara tavsiye etmişti. Aslan, uzun süredir peşinde olduğu 29 yaşındaki ön libero ve kulübüyle büyük ölçüde anlaştı. Oyuncuyla3 yıllık sözleşme yapılacağıöğrenilirken, sıra İcardi'ye geldi. Paredes'in ardından taraftarınheyecanla yolunu beklediği yıldızgolcünün de imzayı atmasınayüzde 99 gözüyle bakılıyor.
BERKAN'IN ÇIKIŞ VİZESİ İPTAL OLDU
Hull City ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve tedavisi bir ay sürecek olan Torreira'nın yokluğu, İtalya ve Süper Lig'den teklifler alan Berkan Kutlu'nun durumunu da değiştirdi. G.Saray'ın hocası Okan Buruk'un, Uruguaylı ön liberonun yerini Berkan ile doldurmayı planladığı öğrenildi. 49 yaşındaki çalıştırıcı, daha fazla şans vereceği oyuncusundan kalmasını isteyecek.