Bir Türk klasiği!

Arda Güler transferinde Real Madrid ile Barcelona’nın yaşadığı El Clasico’nun bir benzeri F.Bahçe ile G.Saray arasında cereyan ediyor. İki ezeli rakip, Dinamo Moskova'nın Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanski ile PSG'de satış listesine konan Arjantinli ön libero Leandro Paredes için yarış halinde
El Clasico'nun iki cephesi Real Madrid ve Barcelona arasında yaşanan Arda Güler savaşının bir benzeri, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanmaya başlandı. Genç yıldızını Madrid'e uğurlayan Fenerbahçe'nin geçen sezon Feyenoord'da kiralık olarak forma giyen Sebastian Szymanski'ye talip olduğunu SABAH SPOR daha önce duyurmuştu. Bonservisi Dinamo Moskova'da olan 24 yaşındaki 10 numaranın, piyasa değeri 18 milyon Euro. Başarılı bir sezon geçirmesine rağmen Hollanda ekibinin bonservisini almaya ekonomik olarak gücü yetmiyor. Kulübüyle 2026'yakadar sözleşmesi olan ve bir kez dahakiralık gitmeye yanaşmayan Polonyalıfutbolcuya, sarı-lacivertlilerin ardındanGalatasaray da talip oldu. Hollanda basınının Rus kaynaklara dayanarak verdiği haberde, iki ezeli rakibin Szymanski için yarıştığı kaydedildi.
PAREDES'İ GALATASARAY'A İCARDİ TAVSİYE ETMİŞTİ
İki Türk devini karşı karşıya getiren diğer isim ise Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Leandro Paredes… İcardi'nin Aslan'atavsiye ettiği Arjantinli ön liberonuntransferine, Fenerbahçede dahil oldu. Juventus'un 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadığı 29 yaşındaki oyuncu, İcardi başta olmak üzere Draxler, Kurzawa, Navas ve Wijnaldum ile birlikte Fransız kulübünün satış listesinde. Galatasaray ve Fenerbahçearasındaki ezelirekabeti, rakam yükseltmek içinkullanan menajerler, geçen hafta daWilfried Zaha için benzer haberleriFransız medyasına sızdırmıştı.
SEBASTİAN SZYMANSKİ KİMDİR?
10 Mayıs 1999 yılında Polonya'da dünyaya gelen Szymanski, 2019'daLegia Varşova'dan 5.5 milyonEuro'ya Dinamo Moskova'ya transferoldu. 10 numara oynayan ve geçen sezonu kiralık olarak Feyenoord'dageçiren 24 yaşındaki futbolcu, görevyaptığı 40 maçta 10 gol, 7 asist üretti. Başarılı isim, 24 kez de milli takım formasını giydi.
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Sebastian Szymanski geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Feyenoord formasıyla Hollanda Ligi'nde 29 müsabakada 1972 dakika süre buldu. 9 gol, 4 asistlik katkı sağladı.
LEANDRO PAREDES KİMDİR?
29 Haziran 1994 yılında Arjantin'de doğan ve profesyonel kariyerine Boca Juniors'ta başlayan Paredes, geçtiğimiz sezon kiralık gittiği Juventus'ta 35maçta forma giydi. 1 gol, 1 asistle oynayantecrübeli ön libero, Arjantin MilliTakımı'nda ise 54 kez görev alıp 5 defaağları havalandırdı.