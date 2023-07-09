Bir Türk klasiği!

El Clasico'nun iki cephesi Real Madrid ve Barcelona arasında yaşanan Arda Güler savaşının bir benzeri, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanmaya başlandı. Genç yıldızını Madrid'e uğurlayan Fenerbahçe'nin geçen sezon Feyenoord'da kiralık olarak forma giyen Sebastian Szymanski'ye talip olduğunudaha önce duyurmuştu. Bonservisi Dinamo Moskova'da olan 24 yaşındaki 10 numaranın, piyasa değeri 18 milyon Euro. Başarılı bir sezon geçirmesine rağmen Hollanda ekibinin bonservisini almaya ekonomik olarak gücü yetmiyor.Hollanda basınının Rus kaynaklara dayanarak verdiği haberde, iki ezeli rakibin Szymanski için yarıştığı kaydedildi.İki Türk devini karşı karşıya getiren diğer isim ise Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Leandro Paredes…Juventus'un 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadığı 29 yaşındaki oyuncu, İcardi başta olmak üzere Draxler, Kurzawa, Navas ve Wijnaldum ile birlikte Fransız kulübünün satış listesinde.10 Mayıs 1999 yılında Polonya'da dünyaya gelen Szymanski,10 numara oynayan ve geçen sezonu kiralık olarakBaşarılı isim, 24 kez de milli takım formasını giydi.Sebastian Szymanski geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Feyenoord formasıyla Hollanda Ligi'nde 29 müsabakada 1972 dakika süre buldu. 9 gol, 4 asistlik katkı sağladı.29 Haziran 1994 yılında Arjantin'de doğan ve profesyonel kariyerine Boca Juniors'ta başlayan Paredes, geçtiğimiz sezon kiralık gittiği