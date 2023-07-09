Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray ve Fenerbahçe rekabeti transfere sıçradı!
Giriş Tarihi: 9.7.2023 10:46 Son Güncelleme: 9.7.2023 10:56

Galatasaray ve Fenerbahçe rekabeti transfere sıçradı!

Galatasaray ve Fenerbahçe rekabeti transfere sıçradı!

Geride bıraktığımız sezonda şampiyonluk için mücadele eden ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe rekabeti transferde de devam ediyor. Transfer sezonunda G.Saray ve F.Bahçe bu sefer iki yıldız oyuncu için karşı karşıya geldi. Paredes ve Szymanski için rekabete giren iki kulüp transferleri bitirmek istiyor.

El Clasico'nun iki cephesi Real Madrid ve Barcelona arasında yaşanan Arda Güler savaşının bir benzeri, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanmaya başlandı. Genç yıldızını Madrid'e uğurlayan Fenerbahçe'nin geçen sezon Feyenoord'da kiralık olarak forma giyen Sebastian Szymanski'ye talip olduğunu SABAH SPOR daha önce duyurmuştu.

Bonservisi Dinamo Moskova'da olan 24 yaşındaki 10 numaranın, piyasa değeri 18 milyon Euro. Başarılı bir sezon geçirmesine rağmen Hollanda ekibinin bonservisini almaya ekonomik olarak gücü yetmiyor.

Kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi olan ve bir kez daha kiralık gitmeye yanaşmayan Polonyalı futbolcuya, sarı-lacivertlilerin ardından Galatasaray da talip oldu. Hollanda basınının Rus kaynaklara dayanarak verdiği haberde, iki ezeli rakibin Szymanski için yarıştığı kaydedildi.

PAREDES'İ GALATASARAY'A İCARDİ TAVSİYE ETMİŞTİ

İki Türk devini karşı karşıya getiren diğer isim ise Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Leandro Paredes… İcardi'nin Aslan'a tavsiye ettiği Arjantinli ön liberonun transferine, Fenerbahçe de dahil oldu. Juventus'un 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadığı 29 yaşındaki oyuncu, İcardi başta olmak üzere Draxler, Kurzawa, Navas ve Wijnaldum ile birlikte Fransız kulübünün satış listesinde.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabeti, rakam yükseltmek için kullanan menajerler, geçen hafta da Wilfried Zaha için benzer haberleri Fransız medyasına sızdırmıştı.

SEBASTİAN SZYMANSKİ KİMDİR?

10 Mayıs 1999 yılında Polonya'da dünyaya gelen Szymanski, 2019'da Legia Varşova'dan 5.5 milyon Euro'ya Dinamo Moskova'ya transfer oldu. 10 numara oynayan ve geçen sezonu kiralık olarak Feyenoord'da geçiren 24 yaşındaki futbolcu, görev yaptığı 40 maçta 10 gol, 7 asist üretti. Başarılı isim, 24 kez de milli takım formasını giydi.

Sebastian Szymanski geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Feyenoord formasıyla Hollanda Ligi'nde 29 müsabakada 1972 dakika süre buldu. 9 gol, 4 asistlik katkı sağladı.



LEANDRO PAREDES KİMDİR?

29 Haziran 1994 yılında Arjantin'de doğan ve profesyonel kariyerine Boca Juniors'ta başlayan Paredes, geçtiğimiz sezon kiralık gittiği Juventus'ta 35 maçta forma giydi. 1 gol, 1 asistle oynayan tecrübeli ön libero, Arjantin Milli Takımı'nda ise 54 kez görev alıp 5 defa ağları havalandırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu! Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan emekli maaşı zammı açıklaması: Sözümüzü tutuyoruz
Tanju Özcan'dan bomba Kemal Kılıçdaroğlu iddiası: 15 il başkanını görevden alacak!
Batman'da kan donduran cinayet! Cani koca karısı Aysel Ekici'ye kurşun yağdırdı
Huzuru bozana sınırdışı
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona gönderme: 'Kazanamazsam bırakırım' diyenler siyaseti bırakmadı
Namazla alay eden güvenlik görevlisi gözaltına alındı
Porsche çıkmazı! Yüksek faturayı ödemeyi reddeden araç sahibine şok
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Çok büyük bir bilgeyi kaybettik
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray ve Fenerbahçe rekabeti transfere sıçradı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA