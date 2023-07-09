Galatasaray ve Fenerbahçe rekabeti transfere sıçradı!

PAREDES'İ GALATASARAY'A İCARDİ TAVSİYE ETMİŞTİ

İki Türk devini karşı karşıya getiren diğer isim ise Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Leandro Paredes… İcardi'nin Aslan'a tavsiye ettiği Arjantinli ön liberonun transferine, Fenerbahçe de dahil oldu. Juventus'un 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadığı 29 yaşındaki oyuncu, İcardi başta olmak üzere Draxler, Kurzawa, Navas ve Wijnaldum ile birlikte Fransız kulübünün satış listesinde.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabeti, rakam yükseltmek için kullanan menajerler, geçen hafta da Wilfried Zaha için benzer haberleri Fransız medyasına sızdırmıştı.