Göztepe’de yabancı seferberliği

İzmir ekiplerinden Göztepe son olarak Polonyalı kaleci Mateusz Lis ve Senegalli forvet Sory Diallo'yu kadrosuna dahil ederek yabancı sayısını 9'a çıkarırken, 3 futbolcusuyla yollarını ayırma kararı aldı. Sarı-kırmızılıların başta Kvasina olmak üzere Loue ve Tijanic'i göndereceği ifade edildi.

Konyaspor'dan golcü Mame Diouf'la da prensipte anlaşma sağlayan Göz-Göz'ün Kvasina, Loue ve Tjanic'e gelen teklifleri değerlendirdiği ve en kısa zamanda bu oyuncularla yolları ayıracağı kaydedildi. Tijanic'e Suudi Arabistan'dan teklifler gelirken, Loue ve Kvasina'yı da Avusturya ve İsveç'ten takımların istediği bildirildi.