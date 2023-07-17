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Giriş Tarihi: 17.7.2023 12:37

Göztepe’de yabancı seferberliği

Göztepe’de yabancı seferberliği

İzmir ekiplerinden Göztepe son olarak Polonyalı kaleci Mateusz Lis ve Senegalli forvet Sory Diallo’yu kadrosuna dahil ederek yabancı sayısını 9’a çıkarırken, 3 futbolcusuyla yollarını ayırma kararı aldı.

İzmir ekiplerinden Göztepe son olarak Polonyalı kaleci Mateusz Lis ve Senegalli forvet Sory Diallo'yu kadrosuna dahil ederek yabancı sayısını 9'a çıkarırken, 3 futbolcusuyla yollarını ayırma kararı aldı. Sarı-kırmızılıların başta Kvasina olmak üzere Loue ve Tijanic'i göndereceği ifade edildi.

Konyaspor'dan golcü Mame Diouf'la da prensipte anlaşma sağlayan Göz-Göz'ün Kvasina, Loue ve Tjanic'e gelen teklifleri değerlendirdiği ve en kısa zamanda bu oyuncularla yolları ayıracağı kaydedildi. Tijanic'e Suudi Arabistan'dan teklifler gelirken, Loue ve Kvasina'yı da Avusturya ve İsveç'ten takımların istediği bildirildi.

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Göztepe’de yabancı seferberliği
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