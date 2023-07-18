Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe Ahmed ve Diouf'a imza attıracak
Giriş Tarihi: 18.7.2023 11:35

Göztepe Ahmed ve Diouf'a imza attıracak

Göztepe Ahmed ve Diouf’a imza attıracak

İzmir'in 1'inci Lig'deki temsilcilerinden Göztepe'yi 22 Temmuz'da başlayacak İtalya kampı öncesi transfer heyecanı sardı.

İzmir'in 1'inci Lig'deki temsilcilerinden Göztepe'yi 22 Temmuz'da başlayacak İtalya kampı öncesi transfer heyecanı sardı. Sarı-kırmızılılar uzun zamandır beklediği golcü Mame Diouf transferinde sona geldi. Son olarak Konyaspor'da görev yapan Senegalli golcünün 2 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Diouf'un yanı sıra Göztepe'nin bu hafta geçen sezon Eyüpspor ve Pendikspor'da kiralık oynayan Alanyasporlu 26 yaşındaki orta saha Ahmed Ildız'ı da açıklayacağı ifade edildi. Şu ana kadar Mateusz Lis, Sory Diallo, Tarkan Serbest, Ali Dere, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş ve Kubilay Kanatsızkuş'u kadrosuna dahil eden Göztepe'nin gidecek yabancı oyuncuların durumuna göre takviyelerini sürdüreceği bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 5 yeni anlaşma imzalandı
SON DAKİKA: 81 ilde fahiş fiyat denetimi! 369 firmaya rekor para cezası
FETÖ’cü Osman Şimşek neden konuştu?
Otomotiv pandemi öncesine döndü
'Gizli protokol' krizi devam ediyor! Parti sözcüsü yalanlamıştı: CHP'li gazeteciden flaş çıkış
Ben 10 gün önce nasıl öldüm?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sözcü'nün 'yangın' provokasyonunu AK Parti Hatay milletvekili bozdu! "Bu nasıl bir iftira"
SON DAKİKA | 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi! 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi yayınlandı
Erdoğan’ın Körfez ziyareti ve Türkiye için yeni fırsat penceresi
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe Ahmed ve Diouf'a imza attıracak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA