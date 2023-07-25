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Giriş Tarihi: 25.7.2023 12:33

Göztepe'de Radomir Kokovic dönemi!

DHA
Göztepe’de Radomir Kokovic dönemi!

1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'de Futbol Metodolojisi Direktörü Radomir Kokovic, 2023-2024 sezonunda A takımın başında teknik direktör olarak görev alacak.

Futbol Federasyonu'nun 1'inci Lig'de yabancı teknik adamların görev alması konusunda yeni bir karar almasının ardından Kokovic'in teknik direktörlüğü resmen açıklandı. Geçen sezon eşine az rastlanır şekilde oluşturalan 3'lü teknik heyet yapılanmasında tribünden görevini yapan Hırvat çalıştırıcı, bu sezon ise takımın dümeninde sahada yer alacak. Göz-Göz'de geçen sene takımı sahada yöneten teknik sorumlular Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu da görevlerine devam edecek.
Teknik ekipte Fabio Viviani ve Sadık Ahmet Balcı yardımcı antrenör, Gökhan Kandemir performans departmanı sorumlusu, Vanja IveÜa kaleci departmanı sorumlusu, Süha Özen kaleci antrenörü ve akademi kaleci departmanı sorumlusu, Mert Yiğit spor bilimci, Bumin Kağan Yıldız kuvvet antrenörü, Hakan Özgür analiz departmanı sorumlusu, Süleyman Emre Üstün de analist olarak çalışacak. Sportif Direktör Ivan Mance, "Radomir Kokovic ve diğer A takım antrenörlerinin, kulübümüzün hedeflerine ulaşma konusunda yetenek ve bağlılığa sahip olduklarına inanıyorum. Göztepe'yi temsil etmek için gereken yeteneğe ve kararlılığa sahipler" dedi.


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Göztepe'de Radomir Kokovic dönemi!
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